Copa América: atacantes de Uruguai e Peru lideram em chutes a gol

Terminada a fase de grupos da Copa América, o Comitê Organizador Local (COL) fez um balanço da primeira etapa da competição. Um dado é particularmente curioso em relação ao público soteropolitano: os três jogadores que mais chutaram a gol jogarão na Fonte Nova sábado (29), quando Uruguai e Peru se enfrentarão pelas quartas de final, a partir das 16h.

O líder do quesito é o uruguaio Luis Suárez, que finalizou 17 vezes. Seu parceiro de ataque Cavani aparece logo atrás, com 13. Em terceiro está o peruano Paolo Guerrero, que chutou 10 vezes.

Guerrero está empatado com Farfán, também atacante do Peru. No entanto, Farfán sofreu uma lesão no joelho esquerdo e foi cortado.

Cavani e Suárez dividem a artilharia da Copa América com mais sete jogadores, todos com dois gols marcados. A lista tem os brasileiros Everton e Coutinho, os chilenos Vargas e Sánchez, o colombiano Zapata, o venezuelano Machís e o japonês Miyoshi. Guerrero marcou um gol, assim como Farfán.

A Copa América 2019 registrou 46 gols nas 18 partidas já realizadas, o que dá uma média de 2,55 por jogo. A última edição, realizada em 2016 nos EUA, teve média de 2,27 durante a competição inteira.

Brasil é o dono da bola

Dono do ataque mais positivo até então, com oito gols marcados, a Seleção Brasileira é também a equipe que mais fica com a bola: 70,5% em média. Colômbia (54,2%) e Chile (53,9%) completam o top 3 no quesito.