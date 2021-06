Copa América: Brasil tem novo dia de treinos para encarar o Chile

A seleção brasileira fez mais um dia de treinos na Granja Comary nesta quarta-feira (30), dando sequência à preparação para enfrentar o Chile, pelas quartas de final da Copa América. O jogo está marcado para a próxima sexta-feira (2), às 21h, no estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro.

A atividade marcou a volta de Renan Lodi ao gramado. O lateral-esquerdo se recupera de trauma na bacia e passou os últimos dois dias na parte interna da Granja Comary, fazendo fisioterapia. Desta vez, correu em volta do campo e fez alguns trabalhos individuais ao lado dos preparadores físicos. O jogador, no entando, não deve ter condições de atuar contra o Chile.

Mais uma vez, o técnico Tite escondeu a provável equipe titular. A CBF TV transmitiu apenas o início das atividades em Teresópolis, com o aquecimento. Na parte fechada da preparação, o treinador trabalhou movimentações defensivas e também fez práticas de bola parada defensiva.

Convocado para substituir o lesionado Felipe, do Atlético de Madrid, o zagueiro Léo Ortiz fez seu primeiro treino com o grupo em campo. Na última terça-feira (29), o atleta participou de trabalho regenerativo, já que havia atuado um dia antes na vitória do Red Bull Bragantino contra o Atlético-GO, em Goiânia.

O Brasil volta a treinar nesta quinta-feira (1º), novamente na Granja Comary, antes de viajar para o Rio de Janeiro, onde passará a noite.