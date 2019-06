Copa América disponibilizará novo lote de ingressos nesta terça (25)

O Comitê Organizador Local (COL) da Copa América 2019 anunciou que vai disponibilizar nesta terça-feira (25) um novo lote de ingressos para o torneio. A comercialização vai acontecer no site da competição, a partir das 18h. Não foi foi informada a quantidade de bilhetes que será colocada à venda, mas haverá ticketes para todos os jogos, inclusive a final, no dia 7 de julho, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

A fase de mata-mata da Copa América 2019 começará nesta quinta-feira (27), com o duelo entre Brasil e Paraguai, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelas quartas de final. Atualmente, essa partida tem ingressos à venda apenas na categoria 1, inteira, no valor de R$ 400. A tendência é de que ingressos para todas as categorias sejam disponibilizados hoje.

No sábado (29), Salvador vai receber a sua última partida no torneio, quando Uruguai e Peru medem forças, às 16h, na Fonte Nova. Para esse duelo os bilhetes estão disponíveis em todas as categorias.

Durante entrevista, o gerente geral da competição, Thiago Januzzi, confirmou que os valores praticados na competição vão ser mantidos. Segundo ele, não é permitida a alteração com o torneio em andamento. "Não podemos alterar a política de preços durante o evento, justamente para proteger aqueles que já adquiraram ingressos anteriormente. Não é permitido de se fazer", explicou Januzzi.

Os valores dos ingressos são alvos de críticas por parte da torcida. Na primeira fase, o bilhete de inteira com valor mais baratos foi de R$ 120. Apenas nas Arenas de Grêmio e Corinthians, que contam com um setor sem cadeira, as entradas foram vendidas por R$ 60. Já na segunda fase do torneio, os ingressos mais baratos vão custar R$ 140 (inteira). O valor aumentará para semifinais e finais.

Questionado se os valores têm afastado o torcedor, o COL afirmou que os preços são "acessíveis" e que a média de público, de 29 mil torcedores por jogo, tem sido positiva. Em muitos jogos da primeira fase foi possível ver os estádios com muitos espaços vazios, mesmo os que já estavam com ingressos esgotados. O duelo entre Japão e Equador, pelo grupo C, teve pouco mais de dois mil pagantes. Outros mais de sete mil torcedores entraram com cortesias.