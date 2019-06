Copa América pode ter Brasil x Argentina já na próxima fase

A campanha ruim da Argentina na Copa América 2019 pode colocar Messi e companhia na rota da Seleção Brasileira já na próxima fase da competição. O empate por 1x1 com o Paraguai, nesta quarta-feira (19), no Mineirão, deixou a rival em situação delicada.

Com apenas um ponto em dois jogos no grupo B, a Argentina só pode chegar aos quatro pontos e alcançar, no máximo, o segundo lugar da chave. Isso se vencer o Catar, no próximo domingo (23), e o Paraguai pelo menos empatar com a já classificada Colômbia, no mesmo dia, na Fonte Nova.

Nesse cenário, um Brasil e Argentina só seria possível se a Seleção Brasileira perder para o Peru, no sábado (22), na Arena Corinthians, e a Venezuela não vencer a Bolívia. Aí o Brasil passaria em segundo do grupo A, e enfrentaria os argentinos (segundo do B), nas quartas de final, no Maracanã.

Cenário 1: Brasil (2º do grupo A) x Argentina (2º do grupo B)

A outra possibilidade que coloca Brasil e Argentina frente a frente seria com a Seleção Brasileira passando em primeiro lugar no grupo A e Argentina como um dos dois melhores terceiros colocados. Para o Brasil conseguir o feito basta vencer o Peru. O empate serve, desde que a Venezuela não vença a Bolívia por quatro ou mais gols de diferença.

Já combinação para a Argentina pegar o Brasil é um pouco mais complicada. Para ser um dos dois terceiros classificados, os hermanos têm que vencer o Catar e o Paraguai vencer a Colômbia. Além disso, é preciso que não haja um terceiro classificado no grupo C (que tem Chile, Uruguai, Japão e Equador).

Pelo regulamento da Copa América, o primeiro do grupo A encara nas quartas de final o terceiro de B ou C. Caso esse cenário se confirme, o duelo entre argentinos e brasileiros seria no dia 27, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Cenário 2: Brasil (1º grupo A) x Argentina (3º grupo B)

A última vez que Brasil e Argentina se enfrentaram na Copa América foi há 12 anos. Em 2007, na Venezuela, as duas principais seleções do continente fizeram a decisão. O Brasil levou a melhor e venceu por 3x0.

Daquele jogo, apenas dois jogadores estão na atual edição. Pelo lado brasileiro, o baiano Daniel Alves entrou no lugar de Elano e marcou um dos gols da partida. Já do lado da Argentina, Lionel Messi, com apenas 20 anos, foi titular.