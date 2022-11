Copa: Árbitro da estreia do Brasil já expulsou Ronaldinho Gaúcho

A estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar, contra a Sérvia, terá um velho conhecido na arbitragem. O iraniano Alireza Faghani foi escalado para apitar o jogo, que está marcado para quinta-feira (24), às 16h, no estádio Lusail, pela primeira rodada do Grupo G.

O juiz já esteve em várias partidas da Seleção, incluindo o duelo contra a Sérvia no Mundial de 2018, na Rússia. O confronto terminou com vitória brasileira por 2x0, e teve uma grande repercussão após Neymar sofrer uma falta e rolar no chão incessantemente.

Aos 44 anos, Faghani também apitou a final do futebol masculino da Olimpíada do Rio, em 2016, disputada entre Brasil e Alemanha. A Seleção ganhou nos pênaltis e conquistou o primeiro ouro olímpico, medalha então inédita para a equipe.

O iraniano também tem no currículo jogos como a final do Mundial de Clubes de 2015, que teve a vitória do Barcelona por 3x0 sobre o River Plate.

Ele ainda esteve na disputa pelo terceiro lugar no Mundial de 2013, que terminou com o Atlético-MG batendo o Guangzhou Evergrande, da China, por 3x2. Naquela partida, Faghani expulsou Ronaldinho Gaúcho, autor de um dos gols, aos 40 minutos do segundo tempo, por agressão a um adversário

O árbitro estará acompanhado dos compatriotas Mohammadreza Mansouri e Mohammadreza Abolfazli na partida desta quinta-feira. O senegales Maguette Ndiaye é o quarto árbitro, enquanto o catari Abdulla Al-Marri fica responsável pelo VAR.