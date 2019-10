Copa Baiana de Aspirantes terá Ba-Vi em Pituaçu

Tricolores e rubro-negros ainda poderão viver as emoções do clássico Ba-Vi nesta temporada. A principal rivalidade do futebol do estado medirá forças na Copa Baiana de Aspirantes, que começará a ser disputada no sábado (5) com a participação de seis times.

O Ba-Vi acontecerá logo na segunda rodada da competição. O Bahia recebe o Vitória no dia 14 de outubro, às 20h, em Pituaçu.

A rodada de estreia do torneio acontece uma semana antes do clássico. Vitória e Jacuipense abrem a primeira rodada, sábado (5), às 15h, no Barradão. No mesmo dia, às 17h, Bahia de Feira e Olímpia se enfrentam na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. Fluminense de Feira e Bahia fecham a rodada inicial na quarta-feira (9), às 20h, no Joia da Princesa, também em Feira.

Bahia, Vitória, Olímpia, Jacuipense, Fluminense de Feira e Bahia de Feira vão se enfrentar em jogos apenas de ida na primeira fase do torneio amistoso. Os quatro times com melhor campanha avançam às semifinais, que serão disputadas em partida única. A equipe que tiver melhor campanha será a mandante do confronto. O mesmo acontecerá na final.

Cada clube vai jogar o torneio com a equipe sub-23 e poderá utilizar até seis atletas acima da idade limite. As partidas serão disputadas no Fazendão, Barradão, Pituaçu, Joia da Princesa e Arena Cajueiro. Organizado por Bahia e Olímpia, o torneio tem o apoio da Federação Bahiana de Futebol. O campeão será conhecido no dia 9 de novembro.

Confira a tabela da Copa Baiana de Aspirantes:

1ª rodada

5/10, sábado, às 15h

Vitória x Jacuipense, no CT do Barradão

5/10, sábado, às 17h

Bahia de Feira x Olímpia, na Arena Cajueiro

9/10, quarta-feira, às 20h

Fluminense de Feira x Bahia, no Joia da Princesa

2ª rodada

12/10, sábado, às 15h

Jacuipense x Bahia de Feira, no CT do Barradão

12/10, sábado, às 15h

Olímpia x Fluminense de Feira, no Fazendão

14/10, segunda-feira, às 20h

Bahia x Vitória, em Pituaçu

3ª rodada

19/10, sábado, às 15h

Olímpia x Bahia, no Fazendão

19/10, sábado, às 15h

Fluminense de Feira x Jacuipense, no Joia da Princesa

19/10, sábado, às 17h

Bahia de Feira x Vitória, na Arena Cajueiro

4ª rodada

22/10, terça-feira, às 15h

Bahia x Jacuipense, no Pituaçu

22/10, terça-feira, às 15h

Vitória x Olímpia, no CT do Barradão

22/10, terça-feira, às 15h

Fluminense de Feira x Bahia de Feira, no Joia da Princesa

5ª rodada

26/10, sábado, às 17h

Bahia de Feira x Bahia, na Arena Cajueiro

26/10, sábado, às 15h

Fluminense de Feira x Vitória, no Joia da Princesa

26/10, sábado, às 15h

Jacuipense x Olímpia, no CT do Barradão