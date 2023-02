Copa Colegial de Empreendedorismo abre inscrições para alunos de ensino médio

A Copa Colegial de Empreendedorismo, competição exclusiva para adolescentes e jovens estudantes do ensino médio, está com inscrições abertas. Alunos regularmente matriculados em escolas públicas ou privadas podem formar equipes de 2 a 5 membros e apresentar suas ideias de negócios para um júri de empresários bem-sucedidos.

Os estudantes podem inscrever suas ideias no site da competição. Além disso, escolas também podem se inscrever para receber materiais educativos que ajudam professores a orientar as equipes. Durante a competição, os alunos assistem a vídeo aulas que os ajudam a preparar suas apresentações para o júri.

Os projetos precisam ser inscritos, todos os anos, até 30 de setembro. O anúncio dos 10 times finalistas será feito em 30 de outubro e a grande final, com apresentação presencial do pitch para o júri, ocorre em 10 de novembro.

Os membros das três equipes vencedoras receberão bolsas de estudo integrais para o curso de Bacharelado em Administração de Empresas e Empreendedorismo URM e a equipe vencedora terá a oportunidade de participar do Silicon Valley BootCamp no Vale do Silício.

Educadores também serão premiados. O diretor da escola vencedora receberá um cheque de R$ 25.000,00, o coordenador um cheque de R$ 15.000,00, e o professor que auxiliou diretamente R$ 10.000,00, além de acompanhar o time na viagem aos Estados Unidos. Além de patrocínios disponíveis, o projeto também conta com uma legião de voluntários, mentores, que oferecem palestras e histórias motivadoras em eventos educacionais para fomentar o empreendedorismo entre jovens e orientar os times por meio de reuniões de mentoria nas escolas. Empresas e pessoas físicas também podem apoiar a competição por meio de incentivos fiscais homologados pela Lei de Incentivo à Cultura.

Os jurados são profissionais inspiradores e possuem grande bagagem na análise de novos negócios. Por isso, serão eles, os empreendedores, que irão contribuir positivamente na análise dos projetos. Foram confirmadas as participações de Alex Soncini , Bernardo Carneiro, Caito Maia, Guga Stocco, João Vianna e Fernando Seabra como aliados na escolha das melhores ideias.

O projeto tem cotas de patrocínio disponíveis, homologadas pela Lei de Incentivo à Cultura, com desconto de 100% do valor investido no imposto de renda de empresas e pessoas físicas. Os patrocinadores até o momento são: Grant Thornton, Sotreq CAT, Basf, Mahle, Ancar Ivanhoé, Calcário Cazanga e Digix.

O projeto recebeu até o momento o apoio das Secretarias de Educação do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Bahia, Mato Grosso e Acre. A estimativa é que ainda no primeiro trimestre todos os estados sejam contatados para estabelecer a parceria a Copa Colegial de Empreendedorismo.

