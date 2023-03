Copa do Brasil: Bahia de Feira empata com Red Bull e é eliminado

O Bahia de Feira ficou muito perto de eliminar o Red Bull Bragantino e conquistar a vaga à segunda fase da Copa do Brasil. O Tremendão conseguiu segurar o clube paulista até os 15 minutos do segundo tempo, mas levou o empate e foi eliminado com o placar de 1x1.

O Bahia de Feira fez um bom primeiro tempo e abriu o placar logo aos quatro minutos. O volante Peterson recebeu cruzamento na área, venceu a marcação e bateu sem chances para o goleiro Cleiton.

O Red Bull pressionou em busca do empate, mas esbarrou no goleiro Alan, que fez boas defesas. Aos 30 minutos, o atacante Artur Victor, ex-Bahia, teve a chance de deixar tudo igual, mas isolou o pênalti.

O empate do Bragantino saiu apenas na segunda etapa. Bruninho deixou tudo igual na Arena Cajueiro. O Bahia de Feira ainda teve a chance de vencer, mas o zagueiro Pedrão perdeu um gol incrível.

Como o regulamento da Copa do Brasil prevê que o visitante tem a vantagem do empate, o resultado foi suficiente para classificar o Red Bull Bragantino e eliminar o Bahia de Feira.

Atlético fora

Outro time baiano eliminado na primeira fase da Copa do Brasil foi o Atlético de Alagoinhas. O Carcará ficou no 0x0 com o Atlético-GO, no Carneirão, e pelo regulamento o Dragão avançou para a próxima fase.