Copa do Brasil: Bahia pega Azuriz e Vitória encara o Fortaleza na 3ª fase

Os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil estão definidos. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou os 16 duelos da etapa nesta segunda-feira (28), em sua sede, no Rio de Janeiro. Três times baianos estão no páreo: Bahia, Vitória e Juazeirense.

A partir desta fase, os jogos acontecem no sistema de ida e volta. Vale lembrar que não existe o critério do gol fora de casa e, em caso de igualdade no placar agregado após as duas partidas, o classificado será definido nos pênaltis.

O Bahia vai enfrentar o Azuriz-PR, time de Pato Branco, no Paraná. Será um confronto inédito, entre equipes que nunca duelaram antes. De acordo com o sorteio, o primeiro confronto terá mando de campo do Esquadrão, e terá como palco a Arena Fonte Nova. Já a decisão da vaga será no Paraná.

O rival, aliás, é novinho: tem apenas quatro anos de fundação, e faz sua primeira participação na história da Copa do Brasil. O lateral Marcelo, do Real Madrid, faz parte do grupo de investidores que formou o clube.

Para chegar à terceira fase, o Azuriz-PR eliminou o Botafogo-SP e o Mirassol, ambos por 1x0. O Esquadrão, por sua vez, estreará nesta edição da competição. Por ter sido campeão da última Copa do Nordeste, o Bahia se classificou automaticamente para a terceira fase, assim como os nove representantes brasileiros na Libertadores (América-MG, Athletico-PR, Atlético-MG, Bragantino, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza e Palmeiras), o Remo, vencedor da Copa Verde, e Botafogo, dono do título da Série B.

Já o Leão e o Cancão de Fogo entraram na Copa do Brasil desde o início e estão entre os 20 times que seguem vivos. As duas equipes ficaram no pote 2 e tinham a chance de enfrentar o Bahia, que estava no pote 1. Não vai rolar um clássico baiano, mas haverá um duelo nordestino.

O Vitória vai encarar o Fortaleza. O primeiro encontro será na capital cearense, enquanto a definição da vaga será no Barradão. Para chegar até aqui, o Vitória passou pelo Castanhal, do Pará, e Glória, da cidade de Vacaria, no Rio Grande do Sul.

O rubro-negro e o Tricolor do Pici, aliás, nunca se enfrentaram pela Copa do Brasil, mas já fizeram 21 partidas, entre Brasileirão, Série B, Taça Brasil e Copa do Nordeste. O Vitória tem a vantagem no retrospecto: ganhou nove partidas, enquanto o Fortaleza venceu seis. Outros seis encontros terminaram empatados.

Único representante do interior baiano na terceira fase, a Juazeirense vai pegar o Palmeiras, atual campeão da Libertadores e vice-campeão do mundial de clubes. Será mais um confronto inédito, com primeiro jogo no Allianz Parque, em São Paulo, e a decisão da vaga no Adauto Moraes, em Juazeiro.

Nesta edição da Copa do Brasil, o Cancão de Fogo passou pelo Grêmio Anápolis, na estreia, e pelo Vasco, na sequência. A equipe carioca, aliás, foi eliminada nas cobranças de pênalti.

Alguns dos destaques desta etapa são os duelos entre Red Bull Bragantino x Goiás, Atlético-GO x Cuiabá, São Paulo x Juventude e Santos x Coritiba, que colocam, frente a frente, times que disputam a Série A.

A tabela detalhada da terceira fase ainda não foi divulgada, mas os jogos de ida da terceira fase estão previstos para 19, 20 ou 21 de abril, enquanto a volta está programada para 10, 11 ou 12 de maio. Pela participação nesta etapa, os clubes recebem a cota de R$ 1,9 milhões. Quem avançar para a semifinal vai embolsar mais R$ 3 milhões.

Veja todos os confrontos da terceira fase:

Ida (entre os dias 19, 20 e 21 de abril):

Tombense-MG x Ceará

Fortaleza x Vitória

Bahia x Azuriz-PR

x Azuriz-PR Goiás x Bragantino

Fluminense x Vila Nova-GO

Altos-PI x Flamengo

Ceilândia-DF x Botafogo

Atlético-MG x Brasiliense

Remo x Cruzeiro

Coritiba x Santos

Tocantinópolis x Athletico-PR

Palmeiras x Juazeirense

Portuguesa-RJ x Corinthians

CSA-AL x América-MG

Atlético-GO x Cuiabá

Juventude x São Paulo

Volta (entre os dias 10, 11 e 12 de maio):