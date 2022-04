Copa do Brasil: CBF detalha jogos de volta dos baianos na 3ª fase

A CBF divulgou, nesta terça-feira (19), as datas, horários e locais dos jogos de volta da terceira fase da Copa do Brasil. As partidas, que decidem as vagas nas oitavas de final, serão disputadas entre os dias 10 e 22 de maio. Três baianos brigam pela classificação: Bahia, Vitória e Juazeirense.

O Esquadrão é o primeiro a entrar em campo, e visitará o Azuriz, no Paraná, no dia 10 de maio, às 20h30. A partida vai marcar a estreia do tricolor no torneio. Como foi campeão da Copa do Nordeste no ano passado, o Bahia ganhou o direito de entrar na competição apenas na terceira etapa.

O palco do jogo, porém, ainda não foi confirmado. Vale lembrar que o estádio Os Pioneiros, onde o rival manda seus duelos, na cidade de Pato Branco, possui capacidade inferior a 10 mil pessoas. Por isso, não se enquadra na exigência da Copa do Brasil para essa fase da disputa.

No dia 11, é a vez do Juazeirense enfrentar o Palmeiras, às 19h. O local também não foi definido, pelo mesmo motivo. O Cancão de Fogo atua no Adauto Moraes, em Juazeiro, mas o estádio também não tem a capacidade mínima exigida pela CBF para a terceira etapa do mata-mata nacional.

Já o Vitória entra em ação no dia 12 de maio. O Leão receberá o Fortaleza às 19h, no Barradão.

A terceira fase da Copa do Brasil é disputada em confrontos de ida e volta. O gol fora de casa não é critério de desempate. Assim, em caso de igualdade na soma dos placares, a classificação será definida nos pênaltis. Quem avançar às oitavas de final garante premiação de R$ 3 milhões.

Jogos de volta:

10 de maio (terça-feira)

19h - América-MG x CSA - Independência, Belo Horizonte (MG)

20h30 - Azuriz x Bahia - A definir

21h30 - Athletico x Tocantinópolis - Arena da Baixada, Curitiba (PR)

11 de maio (quarta-feira)

19h - Ceará x Tombense - Arena Castelão, Fortaleza (CE)

19h - Juazeirense x Palmeiras - A definir

19h - Cruzeiro x Remo - Mineirão, Belo Horizonte (MG)

21h30 - Vila Nova x Fluminense - Serra Dourada, Goiânia (GO)

21h30 - Corinthians x Portuguesa-RJ - Neo Química Arena, São Paulo (SP)

22h - Cuiabá x Atlético-GO - Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

12 de maio (quinta-feira)

19h - Vitória x Fortaleza - Manoel Barradas, Salvador (BA)

19h30 - São Paulo x Juventude - Morumbi, São Paulo (SP)

21h30 - Botafogo x Ceilândia - Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

21h30 - Santos x Coritiba - Vila Belmiro, Santos (SP)

21 de maio (sábado)

16h - Red Bull Bragantino x Goiás - Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

16h - Flamengo x Altos - Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

22 de maio (domingo)