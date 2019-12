Copa do Brasil: CBF revela possíveis rivais de Bahia e Vitória

Os quatro times baianos que disputarão a Copa do Brasil 2020 - Bahia, Vitória, Bahia de Feira e Atlético de Alagoinhas – conheceram seus possíveis adversários na primeira fase após a divulgação pela CBF dos potes do sorteio, cuja realização será quinta-feira (12), no Rio de Janeiro.

Os 80 clubes participantes da competição desde o início estão distribuídos em oito potes de acordo com o ranking nacional de clubes. Bahia e Vitória integram o pote A junto com Cruzeiro, Atlético-MG, Chapecoense, Fluminense, Botafogo, Vasco e América-MG, o que implica que só haverá chance de um Ba-Vi ou de enfrentar qualquer desses times a partir da quarta fase.

Os dois principais clubes do estado terão como adversário na primeira fase um time do pote E, composto por Moto Club, Brusque, Imperatriz, Campinense, Altos, Santos-AP, River, Caxias, Boavista e São Raimundo-RR. Essa etapa será disputada em jogo único na casa da equipe pior ranqueada. Ou seja, Bahia e Vitória jogarão de visitante e terão a vantagem do empate. Caso avancem para a segunda fase, o rival sairá do pote D ou H (a relação completa está abaixo).

Atual vice-campeão baiano, o Bahia de Feira faz parte do pote G, assim como Galvez-AC, Independente-PA, Vitória-ES, Gama-DF, Bangu-RJ, XV de Piracicaba-SP, Operário-MT, Santo André-SP e Águia Negra-MS. O adversário sairá do pote C, que tem CSA, Londrina, CRB, Vila Nova, Santa Cruz, Sampaio Corrêa, Criciúma, Oeste, Brasil de Pelotas e Luverdense. Se avançar, terá pela frente um time do B ou do F.

Por fim, o Atlético de Alagoinhas figura no pote H, onde também estão São Luiz-RS, Toledo-PR, Afogados-PE, Barbalha-CE, Caucaia-CE, Frei Paulistano-SE, Lagarto-SE, Aquidauanense-MS e Vilhenense-RO. O adversário na primeira fase pode ser Náutico, Boa, ABC, Botafogo-PB, Operário-PR, Remo, Volta Redonda, Atlético-AC, América-RN ou São José-RS.

A Copa do Brasil será disputada de fevereiro a setembro. Flamengo, Santos, Palmeiras, Grêmio, Athletico-PR, São Paulo, Internacional, Corinthians, Fortaleza, Bragantino e Cuiabá entrarão direto nas oitavas de final.