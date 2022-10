Copa do Brasil: Corinthians e Flamengo empatam no jogo de ida da final

O primeiro encontro entre os donos das duas maiores torcidas do país terminou empatado. Pelo duelo de ida da final da Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo ficaram no 0x0 nesta quarta-feira (12), na Neo Química Arena, em São Paulo. Com isso, quem vencer a partida de volta levanta o caneco. Novo empate leva a decisão para os pênaltis.

O segundo embate será realizado na próxima quarta-feira, no Maracanã, às 21h45. Os dois times estão na luta pelo quarto troféu da competição. A Confederação Brasileira de Futebol, vale lembrar, paga a maior premiação nacional para o torneio. O vencedor leva R$ 60 milhões, além do montante referente às fases anteriores.

Nos primeiros 45 minutos do confronto, o Flamengo esteve melhor, mas não soube aproveitar as oportunidades criadas com os atacantes Pedro e Gabigol. O Corinthians, por sua vez, só assustou com Yuri Alberto, sendo impedido de marcar após Thiago Maia conseguir boa recuperação e cortar.

Na etapa decisiva, o rubro-negro carioca foi superior e voltou a criar as melhores chances. Everton Ribeiro exigiu boa defesa do goleiro Cássio, enquanto o zagueiro David Luiz acertou o travessão em chute de fora da área. Sem bola na rede, restou esperar o apito final do árbitro. Ficou para o Rio de Janeiro.