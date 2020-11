Copa do Brasil define os semifinalistas nesta quarta-feira (18)

A Copa do Brasil tem dia decisivo nesta quarta-feira (18) e promete muitas emoções. A partir das 16h30, serão disputados os jogos de volta das quartas de final - e de lá sairão os semifinalistas da competição. Nas partidas de ida, realizadas na semana passada, São Paulo, Grêmio, Palmeiras e América-MG conseguiram vencer seus respectivos confrontos.

O Verdão é quem tem a maior vantagem. No primeiro compromisso, conseguiu bater o Ceará por 3x0 no Allianz Parque e pode perder hoje por até dois gols de diferença que avança. Por outro lado, sofre com surto de covid-19 no elenco: já são 15 jogadores contaminados. Além deles, há três lesionados e uma ausência por questões de regulamento - Breno Lopes já defendeu o Juventude no torneio.

O Vovô, por sua vez, pode voltar a contar com seu artilheiro na temporada, Vina, que está recuperado do coronavírus. Eduardo Brock, que também havia testado positivo, é mais um que deve estar a disposição.

O jogo entre Ceará e Palmeiras será às 19h, no Castelão. Antes, às 16h30, o Grêmio tenta confirmar a vaga contra o Cuiabá, dessa vez jogando em casa. O tricolor ganhou a primeira partida, na Arena Pantanal, por 2x1, e se classifica com um empate. Se perder por um gol, leva a decisão para os pênaltis.

Às 21h30, dois campeões miram reverter a desvantagem diante de dois times que tentam seus primeiros títulos da Copa do Brasil. O Flamengo perdeu do São Paulo por 2x1 no Maracanã, enquanto o Internacional foi derrotado pelo América-MG no Beira-Rio.

Pelo lado rubro-negro, há vários desfalques por lesão: Gabigol, Pedro, Thiago Maia, Filipe Luís e Rodrigo Caio. Everton Ribeiro e Isla estavam ontem com as seleções do Brasil e Chile, respectivamente, e não devem aparecer como titulares. Já o São Paulo deve entrar em campo no Morumbi com força máxima, com a mesma escalação que venceu o primeiro jogo.

O Inter não poderá contar com Nonato, Patrick e Daniel, todos com covid-19, além de Mauricio, que já atuou pelo Cruzeiro na competição. O volante Edenílson viajou para Belo Horizonte, mas ainda é dúvida por se recuperar de lesão. Enquanto isso, o América-MG pode ter no Independência o retorno de Eduardo Bauermann, à disposição após cirurgia no joelho.

São Paulo e América-MG avançam com um empate. Derrota por um gol de diferença leva o jogo aos pênaltis. Se Inter e/ou Flamengo ganharem por dois gols, se classificam.