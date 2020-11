Copa do Brasil: Palmeiras faz 3x0 no Ceará e fica perto das semis

O Palmeiras ficou muito perto da vaga na semifinal da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (11), ao vencer o Ceará, por 3x0, no Allianz Parque. Com este resultado, o time alviverde, que soma sete vitórias consecutivas, poderá perder até por dois gols de diferença para ficar entre os quatro primeiro da competição nacional.

O jogo foi disputado em um nível técnico inferior ao esperado por causa dos inúmeros desfalques das duas equipes. O Palmeiras sentiu menos por causa da qualidade superior de seus jogadores reservas. Foi o caso de Danilo e Gustavo Scarpa, dois dos principais destaques da partida.

O técnico português Abel Ferreira completou o terceiro jogo e a terceira vitória à frente do time palmeirense, mas, expulso, não vai estar no banco de reservas quarta-feira que vem, às 19 horas, no Castelão, em Fortaleza, no jogo de volta.

O Palmeiras começou o jogo com total domínio e mais de 65% da posse de bola. Concentrou as jogadas pelo lado esquerdo com Gustavo Scarpa e Gabriel Verón. O problema foi a atuação fraca dos meias Lucas Lima e Raphael Veiga, o que causou problemas para que a bola chegasse na área cearense.

Com isso, o Ceará, que começou o jogo acuado, foi saindo aos poucos, mas o veterano Rafael Sóbis sofreu com a bola rápida por causa do gramado sintético molhado por causa da forte chuva. Com isso, Jailson foi um espectador privilegiado a maior parte do tempo.

Fernando Prass também só foi sujar o uniforme aos 29 minutos, quando Raphael Veiga finalizou mais uma jogada iniciada na esquerda com Scarpa e Verón.

Quando tudo levava a crer que o melhor ficaria reservado para a etapa final, o Ceará sofreu um "apagão" e o Palmeiras aproveitou Foram três gols em cinco minutos. O primeiro surgiu meio sem querer. Scarpa iniciou a jogada, de novo pela esquerda, a bola rebateu na área e sobrou para o lateral-esquerdo improvisado bater cruzado e com estilo para abrir o placar, aos 34 minutos.

Aos 37, o gol foi bonito. Danilo, que substituiu Felipe Melo (cirurgia no tornozelo esquerdo) fez lindo lançamento para Gabriel Verón na ponta esquerda. O atacante cruzou, a bola passou por Willian e Lucas Lima, para a finalização certeira de Raphael Veiga.

E ainda houve tempo para o terceiro. E foi um golaço. Aos 39, Verón carregou a bola pela esquerda, trouxe para dentro e bateu bonito, colocado, em curva, sem defesa para Prass.

O técnico Guto Ferreira demonstrou toda a sua indignação com o primeiro tempo de sua equipe, ao fazer quatro alterações no intervalo. Com a ajuda do Palmeiras, que voltou do vestiário sem muita motivação, caracterizada pelo incrível gol perdido por Willian, o Ceará conseguiu, finalmente levar perigo para Jailson

A primeira finalização cearense saiu aos 12 minutos do segundo tempo, com Leandro Carvalho, mas melhor foi com Wescley, aos 27. Aos 36, pênalti foi marcado para o Ceará. Vizeu chegou a se posicionar para a cobrança, mas a arbitragem cancelou a marcação após olhar as imagens do VAR.

O prejuízo do Palmeiras foi a expulsão de Abel Ferreira, que teria reclamado da marcação do pênalti com a arbitragem. Desta forma, ele não dirige o time em Fortaleza.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras 3x0 Ceará

Palmeiras: Jailson; Marcos Rocha, Emerson Santos, Renan e Gustavo Scarpa; Danilo, Zé Rafael (Patrick de Paula), Lucas Lima (Alan Empereur) e Raphael Veiga (Rony); Gabriel Verón (Mayke) e Willian (Gabriel Silva). Técnico: Abel Ferreira.

Ceará: Fernando Prass; Eduardo (Samuel Xavier), Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho, Charles (Wescley), Fernando Sobral, Felipe Baxola (Leandro Carvalho) e Léo Chu (Lima); Rafael Sóbis (Felipe Vizeu). Técnico: Guto Ferreira.

Gols: Gustavo Scarpa aos 34, Raphael Veiga aos 37 e Gabriel Verón aos 39 minutos do primeiro tempo.

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC).

Cartões amarelos: Tiago, Emerson Santos e Fabinho.

Cartão vermelho: Renan.

Local: Allianz Parque.