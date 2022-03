Copa do Brasil pode ter Ba-Vi na terceira fase; veja potes do sorteio

Finalizada a segunda fase da Copa do Brasil, todos os 32 clubes que vão participar da terceira fase do torneio já estão definidos. O último classificado foi o Vitória, que nesta quarta-feira venceu o Glória de Vacaria, do Rio Grande do Sul, por 2x0, no Barradão.

Os duelos da próxima fase vão ser definidos através de sorteio, que será realizado na próxima segunda-feira (28), e existe a possibilidade de um clássico entre Bahia e Vitória acontecer. .

A partir da terceira fase, os 20 clubes que estão disputando a competição desde a primeira fase vão ganhar a companhia de 12 equipes que entram apenas agora. São eles, os clubes classificados para a Copa Libertadores, além do Remo, campeão da Copa Verde, do Botafogo, campeão da Série B, e do Bahia, atual campeão da Copa do Nordeste.

Por conta do ranking da CBF - que é utilizado como critério para agrupar os clubes -, Bahia e Vitória estão em potes separados e podem se enfrentar.

O Tricolor está no pote 1, que tem ainda: Flamengo, Palmeiras, Atlético-MG, Athletico-PR, Santos, São Paulo, Fluminense, Corinthians, Fortaleza, Ceará, Cruzeiro, América-MG, Atlético-GO, Botafogo e Bragantino.

Já o Leão está no pote 2, com: Cuiabá, Goiás, Juventude, Coritiba, CSA, Vila Nova, Remo, Tombense, Juzeirense, Brasiliense, Altos, Portuguesa-RJ, Tocantinópolis, Ceilândia e Azuriz.

Os times de um pote vão enfrentar os do outro. Assim, além de possível Ba-Vi, outro confronto baiano pode acontecer entre Bahia e Juazeirense.

Por sinal, a Copa do Brasil é a última chance de Bahia e Vitória voltarem a se enfrentar em 2022, já que os dois clubes foram eliminados na primeira fase do Campeonato Baiano e estão em divisões diferentes no Brasileirão. Vale destacar que as duas equipes nunca se encontraram pela Copa do Brasil.