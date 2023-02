Copa do Brasil sorteia 1ª fase; veja os jogos dos times baianos

A Copa do Brasil começou a ser desenhada nesta quarta-feira (8). A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou, em sua sede, os 40 confrontos da primeira fase da competição. De cara, há um duelo baiano: Bahia x Jacuipense, com mando de campo será do Leão do Sisal. O Vitória terá como adversário o Nova Iguaçu.

Há ainda outros dois baianos no páreo: o Atlético de Alagoinhas recebe o Atlético-GO, enquanto o Bahia de Feira pega o Red Bull Bragantino, também como anfitrião.

As partidas da primeira fase estão previstas para ocorrer entre 22 de fevereiro e 1º de março, mas as datas exatas ainda serão confirmadas pela entidade nacional. A etapa é disputada em duelo único, com os times de melhores posições no Ranking Nacional de Clubes jogando pelo empate, mas na condição de visitantes. [veja todos os confrontos abaixo]

A segunda etapa também acontece em confronto único, mas, em caso de empate, a vaga é decidida nos pênaltis. Quem avançar do duelo entre Bahia e Jacuipense irá encarar, fora de casa, o vencedor de Manaus x Camboriú-SC.

Já o Vitória, caso se classifique, terá como adversário seguinte o ganhador do jogo entre Nova Mutum-MT x Londrina-PR. Dessa vez, o Leão seria o mandante. O Atlético de Alagoinhas, se avançar, também fará a segunda fase como anfitrião. O rival do Carcará sairia do duelo entre Falcon-SE x Volta Redonda-RJ.

Já o Bahia de Feira seria visitante na etapa seguinte, medindo forças contra o vencedor de São Francisco-AC x Ypiranga-RS.

Ao todo, 80 clubes foram representados no sorteio. Outras 12 equipes entram direto na terceira fase: Atlético-MG, Fortaleza, Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR, Internacional, Corinthians e Fluminense, que virão da Libertadores, além de São Paulo, classificado via Brasileirão, Cruzeiro, campeão da Série B, Sport, vice-campeão da Copa do Nordeste, e Paysandu, campeão da Copa Verde.

Premiação

Neste ano, a Copa do Brasil terá uma premiação recorde, com aumento no valor das cotas em todas as fases. Ao longo da competição, será distribuído um total de R$ 416,9 milhões entre os 92 clubes participantes. Este valor representa um aumento de 19% em relação à quantia da Copa do Brasil de 2022 (R$ 350,5 milhões).

Nas duas primeiras fases do torneio, há a divisão de cotas de premiação. O Grupo I é formado por clubes da Série A, o que inclui o Bahia. Essas equipes recebem a maior quantia: R$ 1,4 milhão na primeira fase e, caso se classifiquem para a segunda etapa, embolsarão mais R$ 1,7 milhão.

O Grupo II é formado por clubes da Série B, com o Vitória entre eles. Esses times largam com R$ 1,25 milhão e, se permanecerem na disputa, levarão mais R$ 1,4 milhão.

Os demais clubes se enquadram no Grupo III - casos de Atlético de Alagoinhas, Jacuipense e Bahia de Feira. Pela primeira fase, cada um receberá R$ 750 mil, e quem avançar ficará com mais R$ 900 mil.

A partir da terceira fase, quando entram os 12 clubes pré-classificados, o valor das cotas se torna único: R$ 2,1 milhões.

O campeão da Copa do Brasil 2023 pode receber até R$ 91,8 milhões em premiação. Para alcançar o valor máximo, o clube precisa ser da Série A e iniciar o torneio desde a primeira fase. Entre os 12 clubes que vão estrear apenas na terceira fase, o prêmio pelo título chega a R$ 88,7 milhões.

A premiação apenas pela vitória na final aumentou em R$ 10 milhões: foi de R$ 60 milhões em 2022 para R$ 70 milhões em 2023. No ano passado, o atual campeão Flamengo arrecadou R$ 76,8 milhões na campanha do título.

Premiação de cada fase da Copa do Brasil 2023:

1ª fase: R$ 1,4 milhão (grupo I), R$ 1,25 milhão (grupo II) e R$ 750 mil (grupo III)

2ª fase: R$ 1,7 milhão (grupo I), R$ 1,4 milhão (grupo II) e R$ 900 mil (grupo III)

3ª fase: R$ 2,1 milhões

Oitavas de final: R$ 3,3 milhões

Quartas de final: R$ 4,3 milhões

Semifinal: R$ 9 milhões

Vice-campeão: R$ 30 milhões

Campeão: R$ 70 milhões

Distribuição das cotas por clubes nas duas primeiras fases:

Grupo 1 - Clubes da Série A: América-MG, Bahia, Botafogo, Coritiba, Cuiabá, Goiás, Grêmio, Bragantino, Santos e Vasco

Grupo 2 - Clubes da Série B: ABC, Atlético-GO, Avaí, Botafogo-SP, Ceará, Chapecoense, CRB, Criciúma, Ituano, Juventude, Londrina, Ponte Preta, Sampaio Corrêa, Tombense, Vila Nova e Vitória

Grupo 3 - Clubes da Séries C e D e sem divisão: Humaitá-AC, São Francisco-AC, ASA-AL, CSA, Trem-AP, Manaus, Princesa do Solimões-AM, Atlético de Alagoinhas, Jacuipense, Bahia de Feira, Caucaia, Ferroviário, Iguatu, Brasiliense, Ceilândia, Real Noroeste, Vitória-ES, Cordino, Tuntum, União Rondonópolis-MT, Nova Mutum-MT, Operário-MS, Athletic, Caldense, Democrata, Remo, Tuna Luso, Águai de Marabá, Campinense, Botafogo-PB, Maringá, Náutico, Retrô, Santa Cruz, Fluminense-PI, Parnahyba, Nova Iguaçu, Resende, Volta Redonda, América-RN, Ypiranga de Erechim, Brasil-RS, São Luiz, Real Ariquemes, São Raimundo-RR, Brusque, Camboriú. Marcílio Dias, Ituano, São Bernardo, Marília, Sergipe, Falcon e Tocantinópolis

Veja todos os jogos da primeira fase:

Chave 1

Campinense-PI x Grêmio (vencedor é o mandante na segunda fase)

Resende-RJ x Ferroviário-CE

Chave 2

Fluminense-PI x Ponte Preta

Cordino-MA x Brasil de Pelotas (vencedor é o mandante na segunda fase)

Chave 3

Caldense-MG x Ceará

Princesa dos Solimões-AM x Ituano (vencedor é o mandante na segunda fase)

Chave 4

União-MT x CRB-AL (vencedor é o mandante na segunda fase)

Operário-MS x Operário-PR

Chave 5

Sergipe x Botafogo (vencedor é o mandante na segunda fase)

Athletic Club-MG x Brasiliense-DF

Chave 6

São Luiz-RS x Juventude-RS

Vitória-ES x Remo-PA (vencedor é o mandante na segunda fase)

Chave 7

ASA-AL x Goiás-GO

Águia de Marabá x Botafogo-PB (vencedor é o mandante na segunda fase)

Chave 8

Tuna Luso-PA x CSA-AL (vencedor é o mandante na segunda fase)

Marília-SP x Brusque-SC

Chave 9

Tocantinópolis-TO x América-MG (vencedor é o mandante na segunda fase)

Democrata-MG x Santa Cruz-PE

Chave 10

Marcílio Dias-SC x Chapecoense-SC

Maringá-PR x Sampaio Corrêa-MA (vencedor é o mandante na segunda fase)

Chave 11

Jacuipense x Bahia

Camboriú-SC x Manaus-AM (vencedor é o mandante na segunda fase)

Chave 12

Humaitá-AC x Coritiba (vencedor é o mandante na segunda fase)

Real Ariquemes-RO x Criciúma-SC

Chave 13

Atlético de Alagoinhas x Atlético-GO (vencedor é o mandante na segunda fase)

Falcon-SE x Volta Redonda-RJ

Chave 14

Real Noroeste-ES x Vila Nova-GO

São Bernardo-SP x Náutico-PE (vencedor é o mandante na segunda fase)

Chave 15

Bahia de Feira x Red Bull Bragantino

São Francisco-PA x Ypiranga-RS (vencedor é o mandante na segunda fase)

Chave 16

Trem-AP x Vasco (vencedor é o mandante na segunda fase)

Tuntum-MA x ABC-RN

Chave 17

Ceilândia-DF x Santos (vencedor é o mandante na segunda fase)

Iguatu-CE x América-RN

Chave 18

Retrô-PE x Avaí-SC

Caucaia-CE x Tombense-MG (vencedor é o mandante na segunda fase)

Chave 19

São Raimundo-PA x Cuiabá-MT

Parnahyba-PI x Botafogo-SP (vencedor é o mandante na segunda fase)

Chave 20