Copa do Brasil tem datas divulgadas; veja quando Bahia e Vitória estreiam

A busca pelo título da Copa do Brasil 2022 já tem data para começar. Nesta segunda-feira (27), a CBF divulgou o calendário da competição, que começará em fevereiro. O campeão será conhecido no dia 19 de outubro, quando será realizado o confronto de volta da final. A dupla Bahia e Vitória está garantida no torneio, assim como Atlético de Alagoinhas, Juazeirense e Bahia de Feira.

Os confrontos das duas fases iniciais serão disputados em jogo único. A primeira está prevista para acontecer entre os dias 23 e 24 de fevereiro e 2 e 3 de março e reunirá 80 clubes, incluindo quase todos os baianos. A exceção é o Bahia, que, por ter sido campeão da última Copa do Nordeste, já inicia sua jornada na terceira etapa.

O time pior colocado no ranking da CBF será o anfitrião da fase inicial, enquanto a equipe mais bem posicionada terá a vantagem do empate. Na segunda, marcada para os dias 9, 10, 16 e 17 de março, os desempates serão nos pênaltis.

Os 20 clubes que alcançarem a terceira etapa se juntarão a outros 12, incluindo o Bahia. Também entram nessa fase os nove representantes brasileiros na Libertadores (Atlético-MG, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Corinthians, Red Bull Bragantino, Fluminense, América-MG e Athletico-PR), o campeão da Copa Verde (Remo) e o vencedor da última Série B (Botafogo).

A terceira fase terá duelos de ida nos dias 20 e 21 de abril, com volta marcada para 11 ou 12 de maio. Entre as oitavas de final (4ª fase) e as semifinais (6ª fase), os confrontos serão definidos por sorteio. Assim, todos os clubes poderão se enfrentar.

A quarta etapa da competição será realizada entre junho e julho: 22/06, 23/06, 13/07 e 14/07. A quinta, equivalente às quartas de final, começam no fim de julho e terminam em agosto (27/07, 28/07 e 17/08 e 18/08). Já as semis serão disputadas nos dias 24 de agosto e 14 de setembro.

A final só iniciará quase um mês depois. O título começará a ser decidido no dia 12 de outubro, com volta marcada para o dia 19 do mesmo mês. O Atlético-MG é o atual campeão, enquanto o Cruzeiro é o maior vencedor, com seis títulos.

Os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal estarão presentes na Copa do Brasil 2022, com as vagas distribuídas conforme a posição no ranking da CBF. As federações de São Paulo e Rio de Janeiro, que encabeçam a lista, terão cinco representantes cada. Os clubes têm até 4 de janeiro para confirmarem participação no torneio.

Datas previstas para as fases da Copa do Brasil:

1ª Fase: 23/02, 24/02, 02/03 e 03/03;

2ª Fase: 09/03, 10/03, 16/03 e 17/03;

3ª Fase: 20/04 e 21/04;

4ª Fase: 11/05 e 12/05;

5ª Fase (Oitavas de final): 22/06, 23/06, 13/07 e 14/07;

6ª Fase (Quartas de final) : 27/07, 28/07 e 17/08 e 18/08;

7ª Fase (Semifinal): 24/08 e 14/09;

8ª Fase (Final): 12/10 e 19/10;