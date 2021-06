Copa do Brasil terá recorde de nordestinos nas oitavas de final

O futebol nordestino chegará com força às oitavas de final da Copa do Brasil. Dos 16 times que disputarão a fase, seis são da região: Vitória, Bahia, Juazeirense, CRB, ABC e Fortaleza. É mais de um terço dos participantes (37%), um recorde na competição nacional. O Vitória garantiu a classificação nesta quinta-feira ao ganhar do Internacional por 3x1, no Beira-Rio.

Até aqui, em 33 edições do torneio (contando esta), a marca jamais havia sido alcançada. O recorde anterior eram cinco equipes, duas vezes. Em 1992, quando disputaram a etapa Bahia, Fortaleza, Sport, Sergipe e CSA, e depois em 2009, com Vitória, Icasa, CSA, Fortaleza e Náutico. Nas outras vezes, o número de clubes do Nordeste nas oitavas de final nunca passou de quatro.

Há ainda um representante a definir na competição, entre Flamengo e Coritiba. O jogo de volta entre os dois times será apenas na quarta-feira da semana que vem, dia 16. Mas, como não envolve qualquer time da região, o número de nordestinos já está selado.

Os confrontos das oitavas ainda serão definidos, após sorteio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). As partidas estão previstas para acontecerem nas semanas de 28 de julho e 4 de agosto.

A Bahia é quem puxa a fila dos nordestinos nas oitavas de final, com três dos seis classificados. O estado, por sinal, tem o maior número de representantes, independentemente da região. Caso o Flamengo elimine o Coritiba, o Rio de Janeiro também terá um trio, pois Vasco e Fluminense já estão garantidos.

O Bahia tentará chegar às quartas de final da Copa do Brasil pela 8ª vez. Goleou o Campinense na primeira fase por 7x1, bateu o Manaus por 4x1 e superou o Vila Nova nos jogos de ida e volta, ambos por 1x0.

Já a Juazeirense, que alcança as oitavas pela primeira vez em sua história, começou a trajetória vencendo o Sport por 3x2. Em seguida, eliminou o Volta Redonda nos pênaltis, após empate em 3x3. Também foi nas penalidades que superou o Cruzeiro e se classificou. Depois de perder no Mineirão por 1x0, devolveu o placar no Adauto Moraes. Nas cobranças, o goleiro Rodrigo Calaça brilhou, defendeu duas e o Cancão de Fogo venceu por 3x2.

Também possuem representantes na fase Alagoas, com o CRB; Rio Grande do Norte, com o ABC, e o Ceará, com Fortaleza. Nenhum desses estados faturou o título da competição até aqui. O único time do Nordeste campeão do torneio é o Sport (2008), que caiu para a Juazeirense na primeira fase.

Fora do Nordeste, estão classificados Santos, São Paulo, Vasco, Fluminense, Grêmio, Criciúma, Athletico-PR, Atlético-GO e Atlético-MG.

Times do Nordeste nas oitavas de final nos últimos 10 anos:

2020: Fortaleza, Ceará

2019: Bahia, Fortaleza, Sampaio Corrêa

2018: Bahia, Vitória

2017: Sport, Santa Cruz

2016: Fortaleza, Botafogo-PB

2015: Ceará

2014: América-RN, Santa Rita-AL, ABC, Ceará

2013: Salgueiro

2012: Bahia, Vitória, Fortaleza

2011: Bahia, Náutico, Horizonte-CE, Ceará