Copa do Mundo: 5 vinhos brasileiros para saborear durante os jogos

A torcida pela seleção brasileira pode ter vinho, sim. Inclusive nacionais, para não brincar com a sorte. O segredo para que a cerveja não faça falta é apostar em vinhos e espumantes leves e refrescantes; que inclusive farão bonito na harmonização com petiscos fritos e assados, clássicos da mesa brasileira em tempos de Copa do Mundo.

1. Dadinho de tapioca e bolinho de bacalhau & Vivalti Alvarinho (R$ 100 — SC)

Fritos e untuosos, esses petiscos imploram por vinhos brancos de boa acidez. Algo facilmente encontrado nos vinhos de Santa Catarina, como o Vivalti Alvarinho 2021. No olfato tem notas cítricas, de damascos e nuances de chocolate branco. No paladar apresenta acidez vibrante e uma mineralidade encantadora. Harmonize-o, ainda, com aipim frito e batata frita.

2. Tábua de frios & Lidio Carraro Faces do Brasil Rosé (R$ 55 — RS)

Como há infinitas possibilidades de itens em tábuas de frios, mais seguro é apostar em um espumante ou em um vinho rosé. Este da linha Faces do Brasil, da Lídio Carraro, já foi um dos rótulos oficiais da Copa do Brasil em 2014. Frutado, de boa acidez e médio corpo, é ainda uma aposta certeira para dias quentes.

3. Acarajé & Terranova Brut (R$ 40 — BA)

Se você gosta de um acarajé levemente apimentado, o ideal é escolher espumantes frutados, com notas tropicais e até mesmo um pouco mais adocicados. O Terranova Brut, elaborado no Norte da Bahia, tem 12g/L de açúcar e isso ajuda a aliviar a sensação de ardor da pimenta. Seu perfil refrescante e aromático também casam bem com o forte sabor e untuosidade do dendê.

4. Croquetes & Courmayeur Quintessencial Cuvée Rosé Extra Brut (R$ 99 — RS)

Aquele croquete ou pastelzinho maroto de carne, queijo ou recheios veganos pede um espumante com mais estrutura. Este rosé da Courmayeur é diferenciado: é elaborado com a uva Pinot Noir e seu vinho base passa 2 meses em carvalho antes da segunda fermentação em autoclave, com autólise de 12 meses. Tem aromas delicados de frutas vermelhas com notas de manteiga, pão torrado, mel e amêndoas, além de uma boca cremosa e persistente.

5. Carne de sol ou calabresa acebolada & Capella dos Campos Tinta Roriz (R$ 70 — RS)

É quase verão e se você vai de tinto, que seja leve. Este Tinta Roriz de Campos de Cima da Serra é uma boa por ter corpo médio, acidez média, além de notas de frutas vermelhas e leve toque de tabaco. Seus taninos são macios e o retrogosto, embora médio, é bem frutado. Uma harmonização que presa pela pelo frescor da refeição.

Bar, vinho & copa

