Copa do Mundo: Argentina, Holanda e Espanha anunciam convocações

As seleções favoritas ao título da Copa do Mundo estão convocadas. A Argentina, a Espanha e a Holanda anunciaram, nesta sexta-feira (11), os jogadores que disputarão o torneio, a partir do dia 20. As respectivas listas do Brasil, França, Alemanha, Inglaterra, Bélgica, Portugal e Uruguai já haviam sido divulgadas ao longo da semana.

Copa do Mundo 2022: Veja os jogadores convocados de cada seleção

Os hermanos terão quase força máxima na busca pelo terceiro título mundial. O astro Lionel Messi, como era de se esperar, estará no Catar, assim como Lautaro Martínez (Inter de Milão) e Ángel Di María (Juventus). Por outro lado, o meia Lo Celso, que é considerado um dos titulares, precisou passar por cirurgia e foi cortado.

As surpresas da lista do técnico Lionel Scaloni foram a ausência de Ángel Correa, do Atlético de Madrid, e a presença de Paulo Dybala, que não atuou nas últimas partidas da Roma por lesão.

A Argentina tem chegada no Catar prevista para a próxima quarta-feira. A equipe está no Grupo C e estreia no dia 22, contra a Arábia Saudita, às 7h. Os outros adversários são Polônia e México.

A Espanha, por sua vez, surpreendeu ao deixar de fora alguns medalhões, optando por jogadores mais novos. Ao todo, 20 dos 26 escolhidos pelo técnico Luis Enrique farão suas estreias no Mundial.

Entre as ausências da convocação, está o zagueiro Sergio Ramos, do PSG. Campeão mundial em 2010, o jogador de 36 anos foi preterido pelo treinador, que escolheu levar os jovens Hugo Guillamón (Valencia), de 22 anos, e Eric García (Barcelona), de 21 anos.

Quem também não apareceu na lista foi Thiago Alcântara, destaque do Liverpool. O meia tem histórico de lesões, o que acarretou em uma falta de sequência na equipe. Com isso, viu o crescimento de Pedri (19 anos) e Gavi (18 anos), ambos do Barcelona.

No gol, David De Gea, do Manchester United, foi outra ausência. O único remanescente do título de 2010 que estará no Catar é o volante Sergio Busquets. A Espanha estreia na Copa no dia 23, contra a Costa Rica, às 13h, pelo Grupo E. Depois, pega a Alemanha e o Japão.

“Tenho uma lista tremenda. A Copa do Mundo é sempre emocionante. Confiança? Noventa por cento. Vamos à guerra. Não vamos morrer de medo. Este é o time de Luis Enrique. Um time jovem? Não estou preocupado. Eles estão acostumados a aguentar a pressão”, disse o técnico da Espanha.

Em busca do primeiro título mundial, a Holanda surpreendeu por deixar uma joia de fora da Copa do Mundo: Gravenberch. O jogador de 20 anos, que defende o Bayern de Munique, é considerado grande promessa e tem 11 jogos pela Laranja Mecânica.

Já o zagueiro Van Dijk, do Liverpool, o meia Frenkie De Jong e o atacante Memphis Depay, ambos do Barcelona, estão na relação.

A Holanda está invicta sob o comando do técnico Louis van Gaal. Desde que o comandante assumiu, a seleção venceu 11 jogos e empatou quatro vezes. A estreia na Copa será no dia 21, às 13h, contra o Senegal. No Grupo A, também estão o Catar e o Equador.