Copa do Mundo já tem 29 seleções classificadas; veja quem são

A Copa do Mundo de 2022 está cada vez mais tomando forma. Ao longo desta semana, mais nove seleções carimbaram seus passaportes rumo ao Catar, e se juntaram a outras 20 equipes já classificadas. Nas Eliminatórias Europeias, Portugal e Polônia, dos craques Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski, respectivamente, venceram e garantiram suas vagas.

Oitava colocada no ranking da Fifa, a seleção lusitana será cabeça de chave do sorteio do Mundial, nesta sexta-feira (1º), às 13h. Isso acontece já que a Itália, sétima colocada, foi eliminada pela própria Macedônia do Norte. Também vão encabeçar o sorteio: Catar (país-sede), Brasil, Bélgica, França, Argentina, Inglaterra e Espanha.

Na África, se classificaram Senegal, do astro Sadio Mané, além de Gana, Marrocos, Tunísia e Camarões. E, na América do Norte e Central, Estados Unidos e México se juntaram ao Canadá. Já a Costa Rica irá para a repescagem.

Veja as 29 seleções já classificadas à Copa do Mundo:

Argentina, Brasil, Equador e Uruguai; Europa: Alemanha, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Sérvia, Suíça, Portugal e Polônia;

Alemanha, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Sérvia, Suíça, Portugal e Polônia; Américas do Norte e Central: Canadá, Estados Unidos e México;

Canadá, Estados Unidos e México; Ásia: Catar (país-sede), Arábia Saudita, Coreia do Sul, Irã e Japão;

Catar (país-sede), Arábia Saudita, Coreia do Sul, Irã e Japão; África: Senegal, Gana, Marrocos, Camarões e Tunísia.

Portugal e Polônia

Portugal conquistou sua vaga ao vencer a Macedônia do Norte por 2x0, no Estádio do Dragão, no Porto. Os dois gols foram marcados pelo meia Bruno Fernandes, um em cada tempo.

Será a sexta vez seguida que os portugueses estarão no Mundial, a oitava na história. Maior artilheiro de seleções da história, com 115 gols, CR7 esteve presente nas edições de 2006, 2010, 2014 e 2018 e chegará à sua 5ª Copa. A marca fará ele se igualar a Antonio Carbajal e Rafael Márquez, do México, e Lothar Matthäus, da Alemanha.

A Polônia, por sua vez, assegurou a classificação ao ganhar por 2x0, da Suécia, em casa. Melhor jogador do mundo, Lewandowski abriu o placar, em cobrança de pênalti no início do segundo tempo. Zielinski fez o segundo.

Cinco africanos

Cinco equipes africanas também se garantiram na Copa. Na disputa entre duas das melhores seleções do continente, o Senegal, do astro Sadio Mané, levou a melhor sobre o Egito, de Salah, em casa. A equipe anfitriã venceu nos pênaltis por 3x1.

Gana também conseguiu a vaga, graças ao gol fora de casa. Depois de empatar com a Nigéria em 0x0, a equipe ficou no 1x1 como visitante e se assegurou no Mundial. O critério do gol qualificado também fez Camarões se classificar. Depois de perder por 1x0 em casa, os Leões Indomáveis marcaram no último minuto da prorrogação e venceram a Argélia por 2x1.

Também estarão na Copa: o Marrocos, que derrotou a República Democrática do Congo por 4x1 (o primeiro jogo foi 1x1); e a Tunísia, que empatou em 0x0 com o Mali (tinha vencido a ida por 1x0);

EUA e México

Os Estados Unidos perderam para a Costa Rica por 2x0, gols de Juan Pablo Vargas e Anthony Contreras, mas garantiram a classificação mesmo assim. A vaga veio graças ao saldo de gols - a seleção americana podia perder por até cinco gols de diferença.

O México, por sua vez, conseguiu a vaga no Mundial após vitória tranquila por 2x0 sobre El Salvador. Antuna abriu o placar e Raúl Jiménez ampliou, em cobrança de pênalti.

Desta forma, os mexicanos e os americanos se juntam ao Canadá, que já havia garantido a vaga na Copa do Mundo na rodada anterior. Já a Costa Rica terá que disputar a repescagem contra a Nova Zelândia, que ficou em primeiro lugar nas eliminatórias da Oceania. A partida, em jogo único, acontecerá em junho, no Catar.