Copa do Mundo no Catar terá uma seleção estreante; veja histórico

A Copa do Mundo de 2022 terá somente uma seleção estreante no torneio e será justamente a anfitriã: o Catar, que sediará o evento de 21 de novembro a 18 de dezembro.

A equipe debutante já estava garantida na disputa desde o anúncio como país-sede, pois o regulamento da Fifa garante a classificação do time da casa sem jogar as Eliminatórias.

Na história, o Catar será a 80ª nação a disputar o Mundial. Isso levando em conta o critério da Fifa, que considera, para fins estatísticos, a Rússia como herdeira do legado da União Soviética, a Sérvia na mesma condição perante Iugoslávia e depois perante Sérvia e Montenegro. O mesmo se dá com a Alemanha em relação à Alemanha Ocidental.

Esta será a 22ª edição da Copa do Mundo, e a única seleção que disputou todas as anteriores é o Brasil. Já a única Copa que não teve seleção estreante foi a de 2010, na África do Sul.

Na época, a Eslováquia fez sua primeira participação como nação independente, mas tanto ela quanto a República Tcheca são consideradas pela Fifa como herdeiras da antiga Tchecoslováquia. Por isso, não contou oficialmente como uma estreia.

O Brasil está no grupo G do Mundial, ao lado de Sérvia, Suíça e Camarões. Nesta ordem, os jogos serão nos dias 24, 28 de novembro e 2 de dezembro.

As seleções estreantes de cada Copa:

1930 Primeira edição. Todas as 13 participantes eram estreantes (Argentina, Bélgica, Bolívia, Brasil, Chile, EUA, França, Iugoslávia, México, Paraguai, Peru, Romênia e Uruguai)

1934 Alemanha, Áustria, Egito, Espanha, Holanda, Hungria, Itália, Suécia, Suíça e Tchecoslováquia

1938 Cuba, Índias Orientais Holandesas (atual Indonésia), Noruega e Polônia

1950 Inglaterra

1954 Coreia do Sul, Escócia e Turquia

1958 Irlanda do Norte, País de Gales e União Soviétic

1962 Bulgária e Colômbia

1966 Coreia do Norte e Portugal

1970 El Salvador, Israel e Marrocos

1974 Alemanha Oriental, Austrália, Haiti e Zaire (atual República Democrática do Congo)

1978 Irã e Tunísia

1982 Argélia, Camarões, Honduras, Kuwait e Nova Zelândia

1986 Canadá, Dinamarca e Iraque

1990 Costa Rica, Emirados Árabes Unidos e Irlanda

1994 Arábia Saudita, Grécia e Nigéria

1998 África do Sul, Croácia, Jamaica e Japão

2002 China, Equador, Eslovênia e Senegal

2006 Angola, Costa do Marfim, Gana, Togo, Trinidad & Tobago e Ucrânia

2010 Não houve

2014 Bósnia-Herzegovina

2018 Islândia e Panamá

2022 Catar