Copa do Mundo pode ter 1ª final sem times da Europa em 92 anos

Com a classificação da Argentina à final da Copa do Mundo do Catar, uma coisa é certa: será uma decisão inédita. Os hermanos já disputaram o título cinco vezes, mas nunca foi contra França ou Marrocos. Aliás, se os marroquinos chegarem lá, mais dois feitos históricos serão garantidos.

Além de se tornar a primeira seleção africana a chegar a uma semi, Marrocos poderia virar o primeiro finalista do continente no Mundial. Além disso, se eliminar a França e avançar, ainda quebraria um longo jejum: garantiria a primeira final de Copa em 92 anos sem ter representantes da Europa.

A única vez que isso aconteceu foi na edição inaugural do torneio, em 1930. Na época, o Uruguai foi campeão em cima da Argentina. Vale lembrar que aquele Mundial teve apenas 13 equipes, sendo 7 da América do Sul, 4 da Europa e 2 da América do Norte.

Depois disso, todas as finais tiveram ao menos uma seleção europeia no duelo decisivo.

Na Copa de 1950, cabe um parêntese. O jogo entre Uruguai e Brasil foi o último do torneio e decidiu o título, que foi para a Celeste. Mas, naquela edição, não houve uma final oficial, e sim um quadrangular final. Além dos dois sul-americanos, duas equipes europeias estavam na disputa: Suécia e Espanha.

Uma final Argentina x Marrocos também garantiria o fim de uma sequência de quatro títulos mundiais para seleções da Europa. A Itália venceu em 2006, seguida da Espanha, em 2010; da Alemanha, em 2014; e da França, em 2018. O último país de outro continente a conquistar uma Copa foi o Brasil, com o penta em 2002.

Marrocos disputa com a França a outra vaga na final do Mundial do Catar nesta quarta-feira (14), às 16h, no estádio Al Bayt. A decisão será no domingo (18), às 12h, no Lusail.

Confira todas as finais de Copa do Mundo:

1930 - Uruguai 4 x 2 Argentina

1934 - Itália 2 x 1 Tchecoslováquia

1938 - Itália 4 x 2 Hungria

1950 - não houve jogo final oficial, e sim quadrangular

1954 - Alemanha Ocidental 3 x 2 Hungria

1958 - Brasil 5 x 2 Suécia

1962 - Brasil 3 x 1 Tchecoslováquia

1966 - Inglaterra 4 x 2 Alemanha Ocidental

1970 - Brasil 4 x 1 Itália

1974 - Alemanha Ocidental 2 x 1 Holanda

1978 - Argentina 3 x 1 Holanda

1982 - Itália 3 x 1 Alemanha Ocidental

1986 - Argentina 3 x 2 Alemanha Ocidental

1990 - Alemanha Ocidental 1 x 0 Argentina

1994 - Brasil 0 x 0 Itália (3 x 2 nos pênaltis)

1998 - França 3 x 0 Brasil

2002 - Brasil 2 x 0 Alemanha

2006 - Itália 1 x 1 França (5 x 3 nos pênaltis)

2010 - Espanha 1 x 0 Holanda

2014 - Alemanha 1 x 0 Argentina

2018 - França 4 x 2 Croácia

2022 - Argentina x adversário a definir