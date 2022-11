Copa do Mundo terá árbitra mulher pela 1ª vez na história

Pela primeira vez na história, a Copa do Mundo terá uma árbitra apitando um jogo masculino. A francesa Stéphanie Frappart, de 38 anos, foi escalada para a partida entre Costa Rica e Alemanha, que vale vaga nas oitavas de final. O duelo terá um trio 100% feminino, com a brasileira Neuza Back e a mexicana Karen Diaz Medina como assistentes.

Na quinta-feira, um trio de arbitragem feminino vai comandar uma partida de #CopaDoMundoFIFA masculina pela primeira vez!



Stéphanie Frappart, Neuza Back e Karen Diaz estarão na partida #CRC x #GER. Histórico! ???? pic.twitter.com/0yW25HxJua — Copa do Mundo FIFA ???? (@fifaworldcup_pt) November 29, 2022

Frappart já havia atuado nesta Copa do Mundo, mas como quarta árbitra, no empate entre México e Polônia, pela primeira rodada. Na ocasião, ela se tornou a primeira mulher a exercer a função em um Mundial.

A francesa já está acostumada a ser pioneira e, em 2020, foi a primeira mulher a arbitrar na Liga dos Campeões, na partida entre Juventus e Dínamo de Kiev. Ela foi premiada em 2020 e 2021 como melhor do mundo pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS).

O duelo entre Costa Rica e Alemanha está marcado para quinta-feira (1), às 16h, no estádio Al Bayt, pelo Grupo E. Os alemães vivem situação dramática e, para avançar, precisam vencer, além de torcer por derrota do Japão para a Espanha. Se os japoneses empatarem, a decisão sobre quem passa seria no desempate por saldo ou gols marcados.

Já a Costa Rica vai às oitavas se vencer. Caso empate, precisaria torcer por derrota do Japão para a Espanha.