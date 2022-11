Copa do Mundo: veja curiosidades sobre as 32 seleções e os 831 convocados

A Copa do Mundo do Catar reunirá um total de 831 jogadores, que podem aparecer nos 64 jogos disputados entre a abertura, neste domingo (20), e a final, marcada para o dia 18 de dezembro. São 94 atletas a mais que na edição de 2018, na Rússia, apesar de ter o mesmo número de seleções.

Isso acontece porque a Fifa autorizou os técnicos a convocarem 26 atletas, três a mais que o 'normal'. Ainda poderiam ser 832, mas o treinador do Irã optou por chamar 25 nomes. O torneio, aliás, reúne muitas outras curiosidades numéricas. Veja alguns abaixo.

O mais novo

Youssoufa Moukoko, da Alemanha, é o jogador mais novo convocado para o Catar. Nascido em Yaoundé, em Camarões, e naturalizado alemão, o atacante do Borussia Dortmund vai comemorar o aniversário de 18 anos no dia da abertura da Copa, neste domingo (20). No Brasil, o mais jovem é Gabriel Martinelli, com 21 anos.

Youssoufa Moukoko é o jogador mais novo na Copa do Catar

(Foto: DFB-Team/Divulgação)

O mais velho

O goleiro Alfredo Talavera, do México, será o jogador mais velho no Mundial do Catar. Com 40 anos, completados em setembro, o atleta do Juárez-MÉX vai para sua terceira participação em Copas. Mas ele nunca entrou em campo - foi reserva nas edições do Brasil (2014) e Rússia (2018). Entre os jogadores de linha, o mais velho é o volante Atiba Hutchinson, do Canadá, que nasceu em 8 de fevereiro de 1983 e tem 39 anos. No Brasil, o líder do quesito é o lateral-direito Daniel Alves, também de 39 anos, mas nascido em 6 de maio de 1983.

O goleiro mexicano Alfredo Talavera é o mais velho da Copa

(Foto: Reprodução/Instagram)

Brasileiros contra o Brasil

Três jogadores nascidos no Brasil vão defender outra seleção: o zagueiro Pepe e os meias Otávio e Matheus Nunes vão defender Portugal na Copa do Catar.

Pepe, de 39 anos, do Porto. Nasceu, em Maceió e naturalizou-se em 2007;

Otávio, de 27 anos, do Porto. Nasceu em João Pessoa e naturalizou-se em 2020;

Matheus Nunes, de 24 anos, do Wolverhampton. Nasceu no Rio de Janeiro e naturalizou-se em 2021;

Pepe é um dos três brasileiros convocados por Portugal

(Foto: Portugal/Divulgação)

Nascidos em lugares diferentes

A Copa do Catar terá 137 jogadores, de 36 lugares, que vão defender uma seleção diferente do país onde nasceu. A França é a líder no quesito: 38 atletas de lá irão atuar com outras camisas. A Inglaterra, com 17, aparece depois, seguida pela Alemanha e Espanha, ambas com 7.

Em contrapartida, a equipe que mais abrigou estrangeiros naturalizados foi o Marrocos: 14 jogadores. Assim, só 4 das 32 seleções são formadas apenas por jogadores nascidos em seus territórios: Brasil, Argentina, Arábia Saudita e Coreia do Sul.

Shaqiri, atacante da Suíça, nasceu no Kosovo

(Foto: Seleção da Suíça/Divulgação)

O mais alto

O goleiro Andries Noppert, do Heerenveen, é o jogador mais alto da Copa, com 2,03m. Ele, porém, deve ser a terceira opção da Holanda no Catar. Entre os atletas de linha, quem tem a maior estatura é o zagueiro australiano Harry Souttar, do Stoke City, que mede 1,98m. No Brasil, o mais alto é o goleiro Alisson, com 1,93m.

Noppert, da Holanda, é o jogador mais alto da Copa

(Foto: Reprodução/Instagram)

O mais baixo

O baixinho da Copa do Mundo é o meia Ilias Chair, do Marrocos. Jogador do Queens Park Rangers, da segunda divisão da Inglaterra, ele mede 1,58m de altura. Na seleção brasileira, o menor atleta é o volante Fred, com 1,69m.

Ilias Chair, do Marrocos, é o mais baixo

(Foto: Reprodução/Instagram)

Jogadores de um mesmo time na Copa do Catar

O Bayern de Munique é o clube que mais teve convocados para a Copa do Mundo do Catar: são 17 representantes ao todo, divididos entre as seleções da Alemanha, França, Holanda, Croácia, Camarões, Canadá, Marrocos e Senegal. A marca quebra o recorde do Manchester City, que tinha cedido 16 atletas em 2018, na Rússia. A equipe inglesa também teve 16 convocados em 2022, assim como o Barcelona.

Dupla do Bayern, Gnabry foi convocado pela Alemanha, enquanto Choupo-Moting defenderá Camarões

(Foto: Bayern de Munique/Divulgação)

Jogadores do futebol brasileiro

Apenas 7 jogadores que estarão na Copa do Mundo do Catar atuam no futebol brasileiro. São quatro do Flamengo (Pedro e Everton Ribeiro, do Brasil, e Varela e Arrascaeta, do Uruguai), um do Palmeiras (Weverton, do Brasil), um do São Paulo (Arboleda, do Equador) e um do Athletico-PR (Canobbio, do Uruguai).

Pedro, do Brasil, é um dos sete jogadores presentes no Catar que atuam por aqui

(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Jogador com maior valor de mercado

O atacante Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, é o jogador que tem o maior valor de mercado: o francês está avaliado em 160 milhões de euros (cerca de R$ 881 milhões). O segundo da lista é o brasileiro Vinicius Junior, do Real Madrid: avaliado em 120 milhões de euros (R$ 660 milhões). Em terceiro, está Phil Foden, da Inglaterra e Manchester City: 110 milhões de euros (R$ 606 milhões).

Vini Jr é o jogador mais valioso do Brasil na Copa

(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)