Copa do Nordeste 2021 define os 16 classificados; veja detalhes

A edição 2021 da Copa do Nordeste já tem todos os seus 16 participantes definidos. Na noite de terça-feira (2), o Santa Cruz garantiu a última vaga após vencer o Itabaiana por 2x0 no Arruda, pela fase preliminar. Com todos os classificados garantidos, a competição sorteará os grupos nesta quinta-feira (4), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

AGORA QUE TODOS OS CLASSIFICADOS ESTÃO DEFINIDOS, EU SÓ PENSO NISSO: A MINHA ESTREIA! VEM VOANDO, DIA 27! ???????????? pic.twitter.com/Awoppoh9Ys — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) February 3, 2021

O torneio começará no próximo dia 27, com os 16 times divididos em dois grupos de oito. Integrantes do Grupo A enfrentam os do Grupo B em oito rodadas. O torneio utiliza o ranking da CBF para separar as equipes nos potes correspondentes. Clubes do mesmo estado ficam em grupos separados, com exceção apenas de Pernambuco, que tem três times na disputa. Sendo assim, o Salgueiro* vai ficar na mesma chave de Sport ou Santa Cruz.

Os potes de sorteio, baseado no ranking da CBF:

Pote 1 - Bahia (10º), Sport (16º), Vitória (17º), Ceará (19º)

- Bahia (10º), Sport (16º), Vitória (17º), Ceará (19º) Pote 2 - Fortaleza (23º), CSA (30º), CRB (32º) e Santa Cruz (34º)

- Fortaleza (23º), CSA (30º), CRB (32º) e Santa Cruz (34º) Pote 3 - Sampaio Corrêa (35º), ABC (45º), Botafogo-PB (47º) e Confiança (52º)

- Sampaio Corrêa (35º), ABC (45º), Botafogo-PB (47º) e Confiança (52º) Pote 4 - Salgueiro* (57º), Altos (71º), Treze (73º) e 4 de Julho (176º)

A fase de grupos da Copa do Nordeste terminará no dia 12 de abril, segundo a tabela básica da competição, divulgada pela diretoria de competições da CBF. As quartas de final estão previstas para serem disputadas no dia 17 de abril e a semi, no dia 24 do mesmo mês. Já a final será nos dias 1º e 8 de maio.

*Atual campeão pernambucano, o Salgueiro protocolou um pedido para sair do Nordestão e da Copa do Brasil. A Confederação Brasileira de Futebol, porém, ainda não se posicionou.