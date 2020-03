Copa do Nordeste: 9 times brigam por 6 vagas; veja classificação

A Copa do Nordeste teve a penúltima rodada da fase de grupos encerrada no fim de semana e definiu os primeiros times classificados às quartas de final: Fortaleza e Bahia, respectivamente líder e vice-líder do Grupo A. Com isso, restam duas vagas na chave do tricolor, em disputa por Botafogo-PB, ABC, Sport e CRB.

O Grupo B está ainda mais embolado, pois nenhuma equipe conseguiu a classificação com antecedência. Confiança e Vitória, ambos com 13 pontos, dependem somente de um empate na última rodada, programada para sábado (21) - por enquanto, o Nordestão não foi suspenso por causa do coronavírus Covid-19. Náutico, Ceará e Santa Cruz também estão na briga. Dos cinco, um vai sobrar. Veja a classificação: