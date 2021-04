Copa do Nordeste confirma VAR durante as fases de mata-mata

A Copa do Nordeste contará com a utilização do VAR, o árbitro de vídeo, durante toda a fase mata-mata da competição. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (12), pelo perfil oficial do torneio nas redes sociais, após reunião dos clubes com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Desta forma, o recurso será válido para as quartas de final e semis, ambas em confronto único, e para a final, prevista para ocorrer em dois jogos.

Teremos o VAR em todos os jogos da Fase Final da Copa do Nordeste 2021! Em decisão dos clubes juntos com a CBF, foi decidido que os últimos 8 jogos da Lampions terão a utilização do Árbitro Assistente de Vídeo ???? pic.twitter.com/cR2qmK6RRF — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) April 12, 2021

A fase de grupos do Nordestão não teve VAR, por conta do alto custo do equipamento. Na temporada passada, o árbitro de vídeo foi utilizado apenas nos dois jogos da final, entre Bahia e Ceará.

Os duelos das quartas de final serão em jogo único, com decisão nos pênaltis em caso de empate. O Bahia pegará o CRB, enquanto o Vitória enfrentará o Altos. Já o Ceará vai encarar o Sampaio Corrêa e o Fortaleza medirá forças com o CSA.

Segundo o regulamento do Nordestão, as equipes com melhor campanha têm mando de campo. Assim, o Esquadrão e o Leão jogarão em Salvador – Bahia em Pituaçu e o Vitória no Barradão. Os duelos ocorrerão no próximo final de semana, no sábado (17) ou no domingo (18). As datas e horários serão divulgados pela CBF. Com a definição do chaveamento, o clássico Ba-Vi só poderá acontecer na final.