Copa do Nordeste: resultados ajudam o Bahia e atrapalham Vitória

Três jogos deram continuidade à quinta rodada da Copa do Nordeste neste sábado (22). Os resultados foram ruins para o Vitória, já que dois times do grupo B venceram, e por tabela bons para o Bahia, que integra o grupo A. Na outra partida, houve empate.

Um dos vencedores foi o Confiança, que aplicou 2x0 no Fortaleza no Batistão, em Aracaju, e disparou na liderança com 13 pontos. O time sergipano tem a melhor campanha da competição, com quatro vitórias e um empate. Os gols foram anotados por Ítalo e Mikael.

O Fortaleza mantém a liderança do grupo A, com oito pontos, e agora segue à frente do Bahia somente pelo menor número de cartões vermelhos recebidos. O time cearense tem um, e o baiano, dois. Curiosamente, os dois vermelhos mostrados ao Esquadrão foram para o goleiro Douglas e para o auxiliar técnico Roberto Ribas, expulso do banco de reservas no Ba-Vi por xingar o árbitro.

Jogando em casa, o Imperatriz deu 1x0 no River, no estádio Frei Epifânio, e derrubou o Vitória para o 4º lugar. Graças ao gol de Matheus João, a equipe maranhense foi a sete pontos e assumiu a terceira colocação. O Leão tem seis e só jogará na rodada após o Carnaval. Na quinta-feira (27), receberá o CRB no Barradão.

No outro confronto do dia, América-RN e Sport empataram por 1x1 na Arena das Dunas, em Natal, resultado que manteve ambos atrás da dupla Ba-Vi. Hernane, o Brocador, salvou o rubro-negro pernambucano da derrota aos 46 minutos do 2º tempo. Antes, Tiago Orobó abriu o placar. Ele é o artilheiro do ano no Brasil, com 14 gols em 12 partidas.