Copa do Nordeste será ampliada de 20 para 36 times em 2022

A Copa do Nordeste será ampliada em 2022. Serão 36 clubes na próxima edição do torneio regional, praticamente dobrando o número de equipes em relação a 2021, quando 20 equipes estiveram na disputa.

Será a segunda ampliação de participantes do torneio desde a sua retomada, em 2013, quando ainda contava com 16 clubes. Em 2015, aumentou para 20. Coincidentemente - ou não - o aumento de clubes vem justamente na última edição garantida no calendário da CBF.

Na prática, a fase de grupos, que é a mais acompanhada pelo público e que ocorre no início do ano, não sofrerá qualquer alteração. O formato seguirá de dois grupos com oito times, com as equipes de uma chave enfrentando as da outra.

A diferença, de fato, ocorrerá na fase eliminatória do Nordestão. Até este ano, eram oito equipes na disputa em quatro jogos de mata-mata em ida e volta. As quatro vitoriosas se classificavam para a fase de grupos, que já tinha 12 participantes garantidos.

No ano que vem, portanto, serão 24 equipes nessa fase chamada de 'pré-Copa do Nordeste'. Elas se enfrentarão ao longo de três fases de mata-mata até sobrarem as mesmas quatro.

A novidade beneficiará equipes tradicionais do Nordeste que ficariam de fora da edição 2022. Casos do Santa Cruz, campeão em 2016, e do América-RN, que levou o título em 1998. O Treze, também de grande torcida na Paraíba, é outro que foi incluído.

Estados mais bem ranqueados na CBF, Bahia, Ceará e Pernambuco poderão indicar mais três times, cada. Os demais estados contarão com mais duas equipes, cada.

Com isso, a Bahia será o time com mais participantes na competição. Serão seis, ao todo: Bahia e Atlético de Alagoinhas, que já estão na fase de grupos, além do Vitória (que já estava classificado) na fase eliminatória. Quem foi beneficiado com as novas vagas foram Bahia de Feira, Juazeirense e Jacuipense.

Como fica?

O método de classificação poderá ficar um tanto confuso. Tomando a Bahia, como exemplo: o Atlético de Alagoinhas está garantido na fase de grupos por ser campeão estadual. Já o Bahia também está garantido por ter sido vice-campeão do estadual.

Já o Vitória está classificado para o segundo mata-mata da fase eliminatória - pulando portanto um duelo - por ser o melhor clube ranqueado no estado, excetuando os já classificados.

Bahia de Feira e Juazeirense, semifinalistas do último Baianão, também estão classificados para a fase pré. Por fim, a Jacuipense, melhor ranqueada no estado excetuando todas as outras, também vai para a fase eliminatória.

A primeira etapa da fase eliminatória será em jogo único na casa da equipe melhor ranqueada. A segunda etapa, já com o Vitória e outras equipes beneficiadas, também ocorrerá em duelo único no estádio do time melhor ranqueado - o rubro-negro jogará em casa.

Já o duelo derradeiro do mata-mata classificatório ocorrerá em jogos de ida e volta. Vale lembrar que todos esses jogos terão que acontecer ainda em 2021, já que o calendário da Copa do Nordeste em 2022 está preenchido.

O regional está garantido no calendário da CBF apenas até o ano que vem, por força judicial. A Liga do Nordeste, que organiza o torneio, ganhou o direito na Justiça em 2012, para que realizasse 10 edições da copa. A partir de 2023, a permanência da Copa do Nordeste terá que ser negociada com a confederação.

Equipes que participarão da Copa do Nordeste 2022:

Alagoas: CSA (fase de grupos), CRB e ASA.

Bahia: Bahia, Atlético de Alagoinhas (fase de grupos), Vitória, Bahia de Feira, Juazeirense e Jacuipense.

Ceará: Ceará, Fortaleza (fase de grupos), Ferroviário, Atlético e Floresta.

Maranhão: Sampaio Corrêa (fase de grupos), Moto Club e Imperatriz.

Paraíba: Campinense (fase de grupos), Sousa, Botafogo-PB e Treze.

Pernambuco: Náutico, Sport (fase de grupos), Santa Cruz, Salgueiro e Central.

Piauí: Altos (fase de grupos), Fluminense e Ríver.

Rio Grande do Norte: Globo (fase de grupos), ABC, América.

Sergipe: Sergipe (fase de grupos), Lagarto, Confiança e Itabaiana.