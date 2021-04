Copa do Nordeste: veja o que o Vitória precisa fazer para avançar

Falta apenas uma rodada para o encerramento da fase de grupos da Copa do Nordeste. O Vitória já está com a classificação para as quartas de final quase encaminhada, mas não pode bobear no último jogo. A partida será contra o piauiense 4 de Julho, neste sábado (10), às 16h, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina.

O Leão chega para a 8ª rodada na vice-liderança do Grupo B, com 12 pontos. Até aqui, fez uma campanha sólida, com três vitórias, três empates e apenas uma derrota. Para avançar, depende de si mesmo. Veja:

Se ganhar: garante a vaga. Isso pois chegaria aos 15 pontos e não conseguiria mais ser alcançado por Altos, CSA e ABC, 3º, 4º e 5º colocados, respectivamente, cada um com 10 pontos.

Se empatar: vai a 13 pontos e precisa que ao menos um dos três times que estão logo abaixo não vença. Caso o trio ganhe, o Vitória ainda pode se classificar, mas pelo menos uma equipe entre CSA ou ABC não não pode tirar a diferença no saldo de gols. Atualmente, o rubro-negro tem saldo de 3, enquanto o alagoano e o potiguar têm 1, cada.

Se perder: estaciona nos 12 pontos e tem que torcer para que ao menos um dos três times que estão logo abaixo tropece - com um empate ou derrota.

O Altos irá enfrentar o CRB no Rei Pelé, em Maceió, enquanto o CSA visitará o Sampaio Corrêa no Castelão, em São Luís, e o ABC encara o Bahia em Pituaçu. Todos os jogos serão simultâneos e estão marcados para este sábado (10), às 16h.