Copa Sul-Americana tem tabela divulgada; veja datas e horários

A Conmebol divulgou, nesta quarta-feira (2), as datas e os horários das partidas das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Os jogos começarão a ser disputados no dia 13 de julho, dois dias após a final da Copa América, que será realizada no Brasil. Os confrontos foram sorteados na última terça (1º), na sede da entidade, em Assunção, no Paraguai.

Grêmio e Athletico-PR serão os primeiros brasileiros a entrarem em campo, já no dia 13. O tricolor gaúcho encara a LDU, às 19h15, em Quito. Às 21h30, será a vez do Furacão visitar o América de Cali, na Colômbia. As partidas de volta serão no dia 20, nos mesmos horários.

O Red Bull Bragantino estreia nas oitavas no dia 14 de julho, às 21h30, contra o Independiente del Valle, no Equador. No dia 21, recebe o adversário no mesmo horário, em Bragança Paulista.

O último brasileiro a jogar pelas oitavas será o Santos, no dia 15. O Peixe enfrenta o Independiente, às 19h15, na Vila Belmiro. A volta será em 22 de julho, no mesmo horário, em Avellaneda, na Argentina.

Veja como ficam os jogos dos times brasileiros:

Jogos de Ida:

Terça-Feira (13/07)

LDU (ECU) x Grêmio (19h15): estádio Casa Blanca, Quito, Equador

América de Cali (COL) x Athletico-PR (21h30): estádio Pascual Guerrero, Cali, Colômbia

Quarta-feira (14/07)

Independiente del Valle (ECU) x Red Bull Bragantino (21h30): estádio Casa Blanca, Quito, Equador

Quinta-feira (15/07)

Santos x Independiente (ARG) (19h15): Vila Belmiro, São Paulo

Jogos de volta:

Terça-feira (20/07)

Grêmio x LDU (ECU) (19h15): Arena do Grêmio, Porto Alegre

Athletico-PR x América de Cali (COL) (21h30): Arena da Baixada, Curitiba

Quarta- feira (21/07)

Red Bull Bragantino x Independiente del Valle (ECU) (21h30): estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista

Quinta-feira (22/07)

Independiente (ARG) x Santos (19h15): estádio Libertadores de América, Avellaneda, Argentina