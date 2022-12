Copão de bebida e multidão: Argentina faz festa em Buenos Aires

Uma enorme festa está tomando a cidade de Buenos Aires. Depois de serem recebidos por um mar azul e branco no desembarque - e de uma pausa para descanso -, os jogadores da Argentina comandam uma gigante comemoração pelo tri da Copa do Mundo.

Os campeões estão desfilando em um ônibus aberto, e milhares de torcedores foram às ruas para acompanhar a passagem. Multidões se aglomeraram na beira de estradas e até passarelas, na esperança de ver Lionel Messi e companhia. O governo do país, aliás, já havia decretado feriado nesta terça-feira (20).

Inicialmente, acreditava-se que o ônibus passaria pelo Obelisco, tradicional local de comemorações. Mas, depois do anúncio que os jogadores não iriam para o ponto turístico, muitos argentinos se deslocaram para a Avenida 25 de Maio.

No topo do ônibus, os jogadores fazem desta com direito a muitas cantorias - inclusive de músicas que provocam o Brasil. Otamendi, Di María, Messi, De Paul e Paredes fizeram foto compartilhando um copão enorme de Viajero, uma tradicional bebida argentina. Se trata de uma mistura de Fernet Branca (bebida alcoólica de ervas) e Coca-Cola.