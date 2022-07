Coppa promove oitava edição da Corrida Onça Pintada; veja detalhes

A Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) da PMBA anunciou que as inscrições para a VIII Corrida pela Proteção Ambiental Onça Pintada já estão abertas. O evento está marcado para acontecer no dia 28 de agosto, a partir das 7h, no Parque Metropolitano de Pituaçu, em Salvador.

O circuito, no estilo 'trail run', promove uma interação dos competidores com a natureza, que percorrem a trilha no parque em dois trechos: 6,5 km ou 14,5 km. A tradicional Corrida da Coppa tem como objetivo também chamar a atenção para a necessidade da preservação da natureza, assim como dos animais, como a Onça Pintada, que batiza o evento.

As inscrições, que custam entre R$ 60 e R$ 87, podem ser feitas até o dia 21 de agosto através do site oficial da corrida (clique aqui). São quatro categorias: público geral, Policial Militar / Bombeiro Militar, idoso e Pessoa com Deficiência (PCDs).

Os inscritos recebem uma camisa de manga comprida oficial do evento, além de uma medalha comemorativa feita com madeira reciclável.

VIII Corrida pela Proteção Ambiental Onça Pintada

Circuitos:

6,5 km: largada nos fundos do Estádio de Futebol de Pituaçu e chegada no estacionamento interno do Parque Metropolitano do Pituaçu

14,5 km: largada e chegada no estacionamento interno do Parque Metropolitano do Pituaçu, dando uma volta completa das trilhas do parque no sentido horário

Data e horário: 28 de agosto, a partir das 7h

Inscrições: no site centraldacorrida.com.br/viiicorridadacoppa



Acesse o regulamento oficial aqui.