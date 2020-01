Coquetel ao pôr do sol celebra os 40 anos do CORREIO

Um pôr do sol à beira-mar, em um endereço com uma das mais belas vistas da cidade de Salvador. Foi esse o cenário escolhido pelo publicitário Rafael Freitas para o coquetel de lançamento do livro Correio - 40 Anos de Inovação, que conta a história do jornal de maior circulação na região Nordeste. Há quatro anos, Rafael assina aqui a coluna Alô Alô, às quartas-feiras e finais de semana. Esta é a segunda vez que ele produz um evento ligado ao jornal - o primeiro foi em 2016, para comemorar o primeiro ano da coluna.

“Começamos a organizar tudo em dezembro e já tinha a ideia de que queria um sunset, aproveitando a luz do fim de tarde e valorizando o Verão na Bahia”, explica. Por todas essas características, o endereço não podia ser outro: o Marina Summer House, localizado na Bahia Marina (Avenida Contorno).

A data também foi escolhida por uma razão especial, já que foi exatamente no dia 15 de janeiro de 1979 que o CORREIO circulou pela primeira vez. O coquetel hoje conclui o ciclo de comemorações iniciado no ano passado, que contou com eventos como o Baba dos Artistas, o show de Carlinhos Brown e a Conferência Bahia 40 + O Futuro da Economia. “Ficamos tão ligados nessas datas, que até esquecemos que no dia seguinte é a Lavagem do Bonfim, uma festa importante para a Bahia, que nunca deixou de ser prestigiada no jornal”, diz Rafael.

Especial para convidados, o evento reunirá 150 pessoas, a maior parte delas ligadas ao mercado publicitário e aos patrocinadores que estiveram junto ao CORREIO nas ações realizadas durante o ano passado. Não ficam de fora também formadores de opinião, representantes da alta sociedade baiana, políticos, amigos e parceiros.

Dentre eles, Itamar Mussi, proprietário de um antiquário; Mário Dantas, presidente do LIDE- BA e da Associação Comercial; Cláudio Carvalho, presidente da Abap-BA; além do empresário João Gualberto, da arquiteta Cristina Calumby e do vereador Duda Sanches.

“A força de vontade dos dirigentes e funcionários do CORREIO contribuiu para a descoberta de novos e relevantes episódios da nossa gente. Dito isso, preciso registrar que receber esse convite muito me honrou”, disse Duda Sanches (DEM).

Cristina Calumby, embora esteja viajando, fez questão de parabenizar o jornal: “Tive a felicidade de participar dessa história desde o início e o orgulho de testemunhar o crescimento desse jornal, sério e honesto, que passou por várias fases da história deste país”.

“Fizemos questão de convidar aqueles que participaram de forma ativa nessa história”, explica a relações públicas Sandy Najar, responsável não só pelo mailing, como pelo branding do evento.

Convidada por Rafael Freitas e pela diretora do CORREIO Renata Correia para assumir a função, Najar comemora o duplo convite. “Sei que é um momento de celebração e de muita responsabilidade. Tem o peso de 40 anos de história sendo comemorado. Além disso, apesar de nunca ter trabalhado no jornal, eu sempre estive ao lado da Rede Bahia, da família, e quando acredito em algo, gosto de ter voz ativa”, comenta.

Os convidados serão recebidos ao som do saxofonista André Pagnelli, e a noite será animada com a discotecagem do DJ Rafa Gouveia.

Quem também celebra o fato de poder participar de um momento tão especial para o maior jornal da Bahia são o chef Lucius Gaudenzi, responsável pelo buffet, e a decoradora Fernanda Brinço. Os dois investiram na leveza para combinar com o Verão e apostaram em um cardápio com variados frutos do mar e queijos.

Para acompanhar, a indicação do chef é o frisante italiano. “É uma grande honra estar participando desse evento e ser o responsável por brindar os convidados do Correio, que é um jornal importante não só para a Bahia, como o Brasil”, comenta Lucius.



Confira mensagens de alguns convidados do coquetel:



Foi com muita emoção e alegria que recebi o convite para o lançamento do livro comemorativo dos 40 anos do CORREIO! Ao mesmo tempo fiquei sentida por não estar presente nesse evento tão significativo pois estou em Lisboa. Tive a felicidade de participar dessa história desde o início e o orgulho de testemunhar o crescimento desse jornal, sério e honesto que passou por várias fases da história desse país e que, pela competência de seus colaboradores e da sua direção , se tornou o jornal mais lido e mais importante do nosso Estado. Parabéns ao CORREIO! Que ele continue crescendo sempre e fazendo parte da vida de nós baianos! - Cristina Calumby, arquiteta.

O CORREIO marcou e marca a vida da Bahia de forma muito singular. Durantes esses 40 anos, noticiou todos os fatos importantes que moldaram a Bahia. Além disso, a força de vontade de seus dirigentes e funcionários contribuíram para a descoberta de novos e relevantes episódios da nossa gente. Dito isso, preciso registrar que receber esse convite muito me honrou. Eu, que participo ativamente da vida da cidade há quase 12 anos, vou ter sempre a imprensa e o Correio como referência - Duda Sanches, vereador.

É um prazer enorme celebrar os 40 anos de um veículo de comunicação que pratica o bom jornalismo, como o Correio faz - Mario Dantas, presidente da Associação Comercial