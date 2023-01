'Coração cheio de alegria', diz ACM Neto na Lavagem do Bonfim

A Lavagem do Bonfim de 2023 marca para ACM Neto não apenas o retorno à tradicional festa popular após dois anos, mas também seu primeiro evento público desde as eleições para o governo da Bahia em 2022. Sem cargo público, o ex-prefeito de Salvador revelou que gostaria de aproveitar a oportunidade para ir à celebração como "anônimo".

"A imprensa especulou se eu vinha ou não. O que eu disse a Bruno (Reis) foi que queria vir como anônimo, mas não dava. Mas sempre estive aqui não como político, mas como cidadão, homem de fé e devoto do Senhor do Bonfim. Com coração cheio de alegria por este momento, vendo o carinho do povo comigo", disse ACM Neto no meio da muvuca.

Apesar de não estar como político, o ex-prefeito não deixou de falar sobre o assunto. Questionado sobre a posição de seu partido, o União Brasil, no governo Lula, Neto garantiu que a legenda será independente.

"União Brasil já anunciou sua posição de independência em relação ao governo. Cada membro tem liberdade de adotar sua posição. O momento agora é de torcer pelo Brasil. Vamos ter liberdade de apoiar o que for bom para o Brasil, mas criticar o que entendermos como não for correto. Essa postura de independência nos permite ter coerência de manter as duas posições", garantiu.