Cordel Encantado volta à telinha no Vale a Pena Ver de Novo

O conto de fadas do sertão protagonizado por Açucena (Bianca Bin) e Jesuíno (Cauã Reymond) voltará a programação da globo ainda no início de 2019, no Vale a Pena Ver de Novo. Sucesso em 2011, o folhetim será reprisado pela primeira vez trazendo o clima da realeza europeia e oas maldade de Coronel Timóteo, vilão interpretado por Bruno Gagliasso, que tenta a todo instante separar Açucena e Jesuíno.

O elenco ainda conta com Nathalia Dill, Jayme Matarazzo, Débora Bloch, Luiz Fernando Guimarães, Heloísa Perissé, Marcello Novaes, Emanuelle Araújo, entre outros.

A produção é assinada por Thelma Guedes e Duca Rachid, com direção geral de Amora Mautner, marcou a estreia de Mauricio Destri e Domingos Montagner na TV.