Coreano é enganado e troca camisa oficial por roupa de cordeiro

Um torcedor da Coreia do Sul roubou a cena no Catar. O homem apareceu circulando por uma festa brasileira em Doha, capital do país, com uma roupa de cordeiro do bloco Camaleão. Mas não, ele não trabalhou no Carnaval de Salvador - e nem esteve na Bahia para a folia. Na verdade, havia sido enganado por um amigo do Brasil.

Segundo o coreano, um brasileiro sugeriu que eles trocassem a camisa, pouco antes da partida entre as seleções, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Esse amigo jurou que a roupa de cordeiro era, na verdade, um uniforme alternativo da Amarelinha.

"Meus amigos foram para uma festa e me convidaram, então estou aqui. Eles me deram essa camisa, mas eu não acho que seja uma brasileira. Preciso de uma do Brasil", disse o coreano, ao jornalista Victor Pereira, correspondente do CORREIO na Copa. Mas nada de ficar chateado. "Brasileiros são tão amigáveis, são muito legais", elogiou o homem.

O Brasil enfrenta a Coreia do Sul às 16h desta segunda-feira (5), no estádio 974. Quem avançar enfrentará nas quartas de final a Croácia, que venceu o Japão nos pênaltis. Questionado para quem iria torcer, o coreano surpreendeu:

"Acho que a Coreia do Sul vai jogar bem, mas espero que percam. Nós temos dois inimigos em comum, França e Argentina. [Se o Brasil ganhar] tudo bem, vou ganhar algumas cervejas depois do jogo. Tudo certo", afirmou.

Um homem com bandeira da Coreia do Sul e vestido com abadá do bloco Camaleão do Chiclete com Banana me chamou a atenção em Doha.



De acordo com ele, o amigo brasileiro sugeriu trocarem de camisa e jurou que o abadá se tratava, na verdade, de um uniforme alternativo do Brasil. pic.twitter.com/s3TgEaPOo8 — Victor Pereira (@ovictorpereira) December 5, 2022