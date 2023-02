Coreano pagodeiro pega 'Zona de Perigo' no Carnaval: 'Ainda dói'

Tão viral quanto a 'música do Carnaval' é a virose que ela batiza, responsável por lotar os postos de saúde de Salvador nos dias subsequentes a Folia. Neste ano, doença vem sendo chamada de "Zona de Perigo", homenagem ao hit de Leo Santana, e já fez uma de suas primeiras vítimas: o coreano Kwon Min-sung, dono do perfil Drop me Off, que relatou o caso no Instagram.

"Estou descansando porque tenho estado doente ultimamente. Ainda estou no Brasil e estou planejando ir para a Coréia no dia 28 de fevereiro. Me desculpe por não poder mostrar muito da minha viagem. [A doença] Está melhor agora do que ontem, mas ainda dói. Cuidem da saúde", alerta.

Kwon veio a Salvador para curtir o Carnaval pela primeira vez. Ele recentemente viralizou nas redes sociais por vídeos onde aparece dançando pagodes baianos.