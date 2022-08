Coreano pagodeiro vem a Salvador a convite do baiano Oh Polêmico

É oficial: o influenciador coreano Kwon Min-sung, que conquistou o público baiano dançando e recitando músicas de sucesso do pagodão, vem para Salvador à convite do cantor Oh Polêmico.

Em nova conversa com o CORREIO, Min-sung especificou que provavelmente estará no novo clipe do cantor, mas que, por enquanto, ainda está com a agenda incerta. "Acho que precisarei ir a Salvador e, pessoalmente, conversar com ele sobre isso. Ele me dá todo o apoio e eu o ajudarei o máximo que eu puder", comentou.

De acordo com anúncio feito em publicação em seu Instagram, o dançarino, que tem 1,4 milhão de seguidores no TikTok e 384 mil no Instagram, chega à Bahia no dia 26 de agosto, com a "grande ajuda" do cantor baiano.

Min-sung já havia sido convidado por Oh Polêmico, cantor da canção ‘Samba do Polly’, para vir ao país para participar da gravação de um clipe.

“Passando para agradecer o amigo coreano que vem fazendo sucesso na internet. O vídeo f*da com minha música. O homem gostou do 'Samba do Polly', vários vídeos fazendo sucesso. Tava falando com ele que tô querendo trazer ele pra cá, pra ele estar participando do meu clipe e ir pra cima, grandão. Tamo junto! Papai do céu continue te abençoando, e só fé, aqueles piques. 'Corean-baiano', coloquei esse apelido nele. F*da, f*da, o homem é brabo demais”, comentou o cantor num vídeo.

Em entrevista à coluna Baianidades, do CORREIO, publicada no final de semana, Min-sung, de 22 anos, elogiou Oh Polêmico e admitiu que a canção ‘Samba do Polly’, sucesso do momento na Bahia, lhe impôs um desafio extra na hora de criar uma de suas coreografias originais. “Para mim, dançar samba ao som da música ‘Samba do Polly’ foi o mais impressionante. Porque foi muito difícil aprender samba, que é um gênero completamente diferente do estilo de dança original que eu faço”, comentou.