Coreia do Sul anuncia o alemão Klinsmann como novo treinador

O alemão Jürgen Klinsmann voltará à beirada do campo após três anos de inatividade. O ex-goleador da seleção alemã de 54 anos foi anunciado nesta segunda-feira como novo comandante da Coreia do Sul até a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. Ele substitui o português Paulo Bento, que deixou o cargo após a Copa do Catar, na qual os sul-coreanos caíram nas oitavas de final diante do Brasil.



"Seleção coreana de futebol nomeia o técnico Jürgen Klinsmann! Contrato assinado até 2026", oficializou a Associação de Futebol da Coreia (KFA) em comunicado nesta segunda-feira divulgado em suas redes sociais.



"Estou muito feliz e honrado por ser o técnico principal da seleção coreana de futebol. Estou ciente de que a seleção coreana tem se desenvolvido constantemente e produzido resultados por um longo período de tempo", disse Klinsmann. "Sinto-me honrado em seguir os passos de grandes treinadores que dirigiram a seleção coreana, desde o técnico Guus Hiddink até o ex-técnico Paulo Bento. Farei o meu melhor para alcançar bons resultados na próxima Copa da Ásia e na Copa do Mundo de 2026."



A entidade ainda formalizará a comissão técnica de Klinsmann, mas todos terão de morar na Coreia do Sul no período em que vão trabalhar na seleção. A KFA fez questão de citar o currículo do alemão, que já treinou as seleções da Alemanha (ficou em terceiro na Copa do Mundo de 2006) e dos Estados Unidos, mas estava inativo desde que deixou o Hertha Berlim em fevereiro de 2020 após somente 76 dias de trabalho.



O novo técnico da Coreia do Sul chega ao país na próxima semana para iniciar sua trajetória na seleção. O primeiro compromisso oficial será um amistoso contra a seleção da Colômbia, agendado para o dia 24 de março, agendado para Ulsan.