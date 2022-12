Coreia do Sul faz história, vira sobre Portugal e avança na Copa

Foi com emoção, mas a Coreia do Sul está nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Portugal saiu na frente com Ricardo Horta, mas Kim Young-Gwon e Hwang Hee-Chan marcaram e assinalaram a vitória asiática por 2x1, nesta sexta-feira (2), na Cidade da Educação.

Após o apito final, a apreensão tomou conta dos jogadores. Com o resultado, a Coreia chegou aos 4 pontos, mesma pontuação do Uruguai - que ainda estava nos últimos minutos do duelo contra Gana. Foi preciso torcer para que os sul-americanos não marcassem mais gols. Deu certo: os uruguaios ganharam 'apenas' por 2x0, e a vaga ficou com os Tigres Asiáticos no critério de desempate de gols-pró: 4x2.

A expectativa é que os coreanos sejam os rivais do Brasil nas oitavas de final. Como o time avançou na segunda colocação do Grupo H, enfrentará o líder do G na próxima fase - que deve ser a Seleção canarinha. O duelo será na segunda-feira (5), às 16h, no estádio 974.

Já Portugal, mesmo com a derrota, avançou em primeiro no Grupo H e enfrentará o segundo lugar do G - que pode ser Suíça, Camarões ou Sérvia. A partida será terça-feira (6), às 16h, no estádio Lusail.

O jogo

O duelo começou bem movimentado no estádio Cidade da Educação. Portugal abriu o placar ainda aos 4 minutos, logo em sua primeira boa chegada. Pepe fez lindo lançamento para Dalot, que invadiu a área pela direita e acionou Ricardo Horta. O atacante finalizou e mandou para o fundo das redes.

Depois de sofrer o gol, a Coreia se lançou ao ataque. Os asiáticos chegaram a balançar as redes aos 16 minutos, quando Kim Jin-Su aproveitou rebote, mas o lance foi anulado por impedimento do lateral. Dez minutos depois, o empate veio: após cobrança de escanteio, a bola bateu nas costas de Cristiano Ronaldo e sobrou para Kim Young-Gwon finalizar de canhota, sozinho.

Portugal logo voltou a tomar as rédeas do jogo, e teve boas chances com Dalot, Vitinha, Cristiano Ronaldo e Ricardo Horta, mas as seleções foram para o intervalo com o 1x1.

No segundo tempo, também foi Portugal quem deu o primeiro grande susto, e com CR7. O craque recebeu ótima bola dentro da área aos 6 minutos, e tentou a finalização de voleio, de esquerda. Mas, cara a cara com o goleiro, ele furou. Mas o lance não valia: na sequência, a arbitragem marcou o impedimento.

Quatro minutos depois, Son deu a resposta: surgiu em velocidade dentro da área e tentou a finalização, mas foi travado por António Silva.

A pressão da Coreia do Sul continuou. Em um intervalo de quatro minutos, foram três boas oportunidades. Aos 20, Son arriscou da meia-lua, mas a bola saiu com leve desvio e Diogo Costa defendeu com tranquilidade. No minuto seguinte, o goleiro impediu uma bomba de canhota de Hwang In-Beom. E, aos 24, Son recebeu pelo alto, dentro da área, e finalizou de chapa, só que João Cancelo desviou.

O ímpeto coreano funcionou, logo no fim da partida. Aos 45, em um contra-ataque muito rápido, Son surgiu em velocidade e acionou Hwang Hee-Chan dentro da área. O atacante ficou cara a cara com Diogo Costa e estufou as redes, dando a classificação para a Coreia do Sul.