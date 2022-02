Coreia do Sul garante vaga na Copa do Mundo; veja classificados

A Copa do Mundo de 2022 já tem 15 de seus 32 participantes confirmados. Nesta terça-feira (1º), a Coreia do Sul garantiu a vaga direta ao vencer a Síria por 2x0, em Dubai. Com isso, se tornou a terceira seleção representante da Ásia classificada para a competição, que acontecerá no Catar entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro.

Os dois gols foram marcados no segundo tempo. Aos oito minutos da etapa, Kim Jin-Su recebeu cruzamento preciso de Kim Tae-Hwan e cabeceou firme para o gol. E, aos 26, Kwon Chang-Hoon ampliou. A vitória fez a Coreia do Sul chegar a 20 pontos na tabela do grupo A, e não pode mais ser alcançada pelos Emirados Árabes Unidos.

Será a 11ª participação da seleção em Copas do Mundo, e a 10ª consecutiva. O país tem conseguido ir aos Mundiais em sequência desde 1986. Além disso, disputou a edição de 1954. Em 2002, quando foi sede ao lado do Japão, a Coreia do Sul obteve sua melhor participação no torneio, com a quarta colocação.

Ao todo, 15 seleções já se garantiram na Copa do Mundo do Catar até o momento, incluindo o Brasil.

Veja os classificados:

Anfitrião

Catar

Eliminatórias Sul-Americanas

Brasil

Argentina

Eliminatórias Europeias

Alemanha

Bélgica

Croácia

Dinamarca

Espanha

França

Holanda

Inglaterra

Sérvia

Suíça

Eliminatórias Asiáticas