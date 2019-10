Coreias empatam em jogo histórico, sem torcida nem transmissão

Coreias do Norte e do Sul empataram por 0x0 um jogo histórico entre elas, realizado terça-feira (15), em Pyongyang, capital do lado comunista da península. Foi a primeira partida oficial entre as seleções masculinas das Coreias em solo norte-coreano.

O duelo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 não teve torcida no estádio Kim II Sung, nem imprensa estrangeira, tampouco transmissão televisiva. Com o empate, as duas rivais lideram o grupo H, com sete pontos cada. A seleção do Sul leva vantagem no saldo de gols.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, esteve na arquibancada. E o site da entidade é uma das poucas fontes de informação a respeito do confronto válido pela terceira rodada. Ainda assim, na descrição lance a lance, constam apenas os dois cartões amarelos aplicados para cada seleção e as cinco substituições – duas da Coreia do Norte e três do Sul.

Outro fato surreal para os padrões estrangeiros é que os integrantes da delegação sul-coreana tiveram que deixar seus celulares na embaixada do país na China antes de entrar na Coreia do Norte.

O jogo é de um simbolismo enorme, já que os dois países estão tecnicamente em guerra desde 1950 – o conflito terminou em 1953 com um armistício, que é um acordo para interromper a luta, diferente de um tratado de paz.

Entre as fotos divulgadas pela Associação de Futebol da Coreia, pode-se observar a bandeira sul-coreana tremulando dentro do estádio.

Durante décadas, a Coreia do Norte se recusou a sediar partidas internacionais com a vizinha, que eram transferidas para a China. A primeira foi um amistoso em 1990 com o objetivo de promover a reunificação. Já o primeiro “clássico” oficial na Coreia do Norte aconteceu até 2017, entre as seleções femininas.