Coren repudia fantasia enfermeira 'sexy' de Bruna Marquezine

(Foto: Reprodução/Instagram)





A atriz Bruna Marquezine foi advertida pelo Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP), nessa terça-feira (2), após utilizar um uniforme de enfermeira "sexy" de látex, como fantasia em uma festa de Halloween.

Em pronunciamento no Instagram, o órgão enfatizou que “fantasias de enfermeira desvalorizam o profissionalismo da enfermagem”, e repudia a conduta que, segundo eles, "incentiva a sexualização de uma categoria que há décadas luta por valorização e respeito".

Na mesma publicação, outros episódios como este foram relembrados. Tal como o das atrizes Giovanna Ewbank e Ingrid Guimarães, que se retrataram publicamente por terem se apropriado da figura da profissão com conotação sexual.

A nota finaliza com um apelo do Coren, para que a sociedade e os formadores de opinião respeitem e valorizem as mulheres da categoria. Ressaltando que a profissão não deve ser tolerada como fantasia em qualquer tipo de sátira.

Com mais de 20 mil curtidas, os comentários no post dividem a opinião do público, mas a classe de enfermeiros em sua maioria apoia a posição do Coren. Até o momento, a atriz não se pronunciou sobre as críticas, mas apagou os registros usando a fantasia em suas redes sociais.





