Coren-SP condena fala de Fred Nicácio sobre atuação da enfermagem no 'BBB 23'

Fred Nicácio protagonizou polêmica no "Big Brother Brasil 23", após expor uma situação passada com uma enfermeira. A fala repercutiu dentro e fora do programa, fez o participante Cezar Black chorar e o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP) emitir nota de repúdio.

Na piscina com alguns colegas de confinamento, Fred Nicácio contou ter sofrido racismo de uma enfermeira, que duvidou de sua capacidade de se tornar médico. "Eu era fisioterapeuta e vi um médico entubando [um paciente] e falei assim: 'eu queria fazer isso aí'. Uma enfermeira branca olhou para mim e disse: 'Sai para lá, menino. Isso dai é só para médico'. Sete anos depois, eu voltei lá e ela foi minha enfermeira. É, tô aqui, doutor Fred Nicácio. Agora eu vou entubar e você vai me ajudar. É assim que a gente trata racista", relatou.

Mais tarde, em conversa com sua dupla Domitila, Cezar Black, que é enfermeiro, se disse ofendido pelo colega. Em lágrimas, ele pontuou a importância da profissão: "Isso é uma coisa que brigamos todos os dias. (...) A enfermagem vai estar do dia que você nasce, na hora da UTI, quando você tá internado, sofrendo.. até quando você morreu. Quem prepara o seu corpo é a enfermagem Nós somos a primeira passagem quando você vem ao mundo e a última. Então nossa classe é f***, trabalha mais que todas as outras classes e não tem reconhecimento".

A situação, então, chamou a atenção das redes sociais, em especial do Coren-SP. No Instagram, nesta quarta-feira, 18, o conselho emitiu uma nota de repúdio à fala de Fred Nicácio, destacando que "a enfermagem é uma profissão regulamentada e autônoma e não está subordinada a nenhuma outra, uma vez que todas as categorias da saúde têm atribuições devidamente estabelecidas".

"A enfermagem não raro é vítima de comparações que a subalternizam, mesmo depois de toda sua atuação ser amplamente divulgada nos últimos anos, devido à sua essencial atuação frente à pandemia da covid-19. Portanto, o Coren-SP condena qualquer fala ou atitude que vincule a enfermagem a uma inferioridade frente a demais profissões e defende o cuidado integrado e respeitoso das equipes multidisciplinares também como uma forma de valorização à categoria", concluiu a entidade

Sem saber da repercussão fora da casa, Cezar e Fred Nicácio conversaram sobre o assunto. O médico disse que não teve intenção de ofendê-lo ou ofender a classe. "Jamais colocaria ela em uma posição de menor importância. O universo que se encarregou disso. Ela nunca mais vai falar que uma pessoa preta não pode realizar o sonho dela", justificou o médico.