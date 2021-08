Coreógrafo argentino Luis Arrieta é o convidado de live do BTCA

O Bate-Papo dos Pés à Cabeça, live promovida pelo Balé Teatro Castro Alves (BTCA), receberá nesta sexta-feira (27), o coreógrafo argentino Luis Arrieta. Ele trabalhou com a companhia oficial de dança da Bahia em várias ocasiões ao longo dessas quatro décadas do corpo artístico do Teatro Castro Alves (TCA). A transmissão da conversa descontraída será ao vivo, às 19h, no Instagram do BTCA.. A mediação será feita pela bailarina Adriana Bamberg.

Luis Arrieta coreografou 11 espetáculos para o BTCA, incluindo o emblemático Sanctus, que permaneceu por mais de 20 anos no repertório da companhia e que foi apresentado em diversas cidades da Bahia e do Brasil, como também em importantes cidades da América do Sul, Europa, América do Norte e Ásia.

A ação faz parte da série de atividades programadas para celebrar o aniversário de 40 anos do Balé, completados no último mês de abril. Durante o bate-papo, o público tem a possibilidade de interagir, enviando suas perguntas que serão lidas pela bailarina mediadora. A live terá uma duração média de 50 minutos.

Serviço: Live Bate-papo dos Pés à Cabeça, do BTCA, com Luis Arrieta | sexta (27), às 19h | Instagram: @btca.oficial