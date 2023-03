Cores de Salvador: confira galeria de fotos do CORREIO

As cores de Salvador são o tema do especial que o CORREIO preparou para celebrar a nossa cidade, que completa 474 anos neste 29 de março. Em preparação para a data, fotógrafas e fotógrafos do jornal foram às ruas para capturar a aquarela da capital baiana. Confira:

Este conteúdo especial em homenagem ao Aniversário de Salvador integra o projeto Salvador de Todas as Cores, realizado pelo Jornal Correio, com patrocínio da Suzano, Wilson Sons, apoio institucional da Prefeitura de Salvador e apoio da Universidade Salvador - Unifacs