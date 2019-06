Coringa: Joaquin Phoenix faz maquiagem em nova imagem do filme

O diretor Todd Philipps compartilhou uma nova imagem de Coringa. Na foto, Joaquin Phoenix aparece fazendo a maquiagem do Palhaço do Crime.

Nos comentários da foto recente que postou do longa ele respondeu um fã garantindo que a produção terá classificação R (não recomendado para menores de 18). “Ele será Classificação R. Muita gente tem me perguntado isso. Eu assumia que as pessoas sabiam. Desculpe”, escreveu.

Além de assinar o roteiro ao lado de Scott Silver, Todd Phillips dirige o longa, que tem Joaquin Phoenix no papel-título e Robert De Niro no elenco. Não há muitos detalhes sobre a trama, mas o filme foi escrito anteriormente como trágico e político - saiba mais.

A estreia está marcada para 4 de outubro.