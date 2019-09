Coringa vence o Leão de Ouro, principal prêmio do Festival de Veneza

Coringa pode não ter chegado ainda ao público, mas já é um sucesso. No Festival de Veneza 2019, o longa-metragem do diretor Todd Phillips venceu o Leão de Ouro, o principal prêmio do evento.

O filme protagonizado por Joaquin Phoenix vem se destacando entre os críticos e foi ovacionado durante a exibição em Veneza. Cogita-se ainda que ele seja um dos favoritos para o Oscar no próximo ano.

Em recente entrevista, Phoenix contou que relutou para aceitar o papel e quase enlouqueceu. Ele precisou perder 23 quilos, o que, somado à carga dramática do palhaço, afetou-o durante a produção do longa. O ator conversou com o ET Canada sobre a dificuldade para fazer o filme e o trabalho de construção do personagem.

"A primeira coisa foi a perda de peso, foi com isso que eu comecei. Acontece que isso afeta seu psicológico, pois você realmente começa a enlouquecer quando perde muito peso em tão pouco tempo", comentou o ator. "Há um livro sobre assassinos políticos que eu achei interessante e detalha os diferentes tipos de personalidades que fazem esse tipo de coisa [que eu faço no filme]", complementou Phoenix.

Ele também disse que a ideia era criar um personagem que não fosse facilmente identificável. Apesar de ir atrás de informações sobre quais poderiam ser os problemas que o Coringa do filme poderia ter, o objetivo sempre foi ter espaço para trabalhar com ideias próprias. "Esse é um personagem fictício, e eu não queria que um psiquiatra fosse capaz de identificar o tipo de pessoa que ele é", explicou. "Ao longo das filmagens, todos os dias parecia que estávamos descobrindo novos aspectos do personagem e tons de sua personalidade, até o último momento [de gravação]", finalizou.

Joaquin Phoenix (IMDb/Reprodução)

A nova versão da história de origem do Coringa mostra Arthur Fleck, um humorista fracassado que, depois de enfrentar perdas pessoais, decide instaurar o caos na cidade de Gotham. O filme tem elenco também estão Robert De Niro e Zazie Beetz.

Coringa ainda será exibido nos festivais de Toronto e de Nova York antes de chegar aos cinemas, em 4 de outubro.